ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 20.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах “Бук-М1-2”, 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

У той же час наші захисники знищили російський БПЛА типу “Зала”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.