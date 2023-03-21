ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 21.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них – по місту Слов’янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.