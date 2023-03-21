ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОХОРОНЦЕМ

Головне завдання людини на посаді охоронця – забезпечити збереження ввіреного йому майна або безпеку співробітників підприємства. Специфіка роботи залежить від об’єкта – це може бути будівля, підприємство, офіс, магазин, автостоянка та інше.

Цей співробітник може входити в штат компанії і працювати постійно або ж за наймом для виконання поодиноких замовлень, наприклад: забезпечувати безпеку на переговорах та укладанні важливих угод або супроводжувати вантажі. В Києві робота охоронцем користується великим попитом.

В чому переваги професії

Як і в будь-якої професії, у цієї також є переваги та недоліки, пов’язані з різними аспектами виконуваної роботи. А саме:

Вакансія користується високим попитом. Практично у кожну організацію потрібен охоронець, будь то банк, магазин, бар чи клуб. І значним плюсом є те, що далеко не всім підприємствам потрібні працівники з великим досвідом роботи. Можливість кар’єрного росту. Придбавши необхідний досвід та пройшовши спеціальні курси, можна претендувати на вакансію начальника служби безпеки. Добре оплачувана робота. На початкових етапах, працюючи охоронцем, звичайно, «мільйони» заробити неможливо, але, доклавши зусиль для вдосконалення себе і накопичивши досвід, заробіток стає набагато більшим. Щоб працювати в охоронній сфері, не потрібно ніякої спеціальної освіти. Багато хлопців йдуть до цієї професії після завершення служби в армії. Посада охоронця, залежно від специфіки, передбачає гнучкий графік роботи, а це, в свою чергу, наявність вільного часу на відпочинок чи додатковий заробіток.

Серед основних недоліків професії можна виділити високий рівень ризику. Іноді охоронцям доводиться стикатися з озброєними зловмисниками, і виникає можливість отримати фізичні каліцтва. Дехто впевнений у тому, що професія охоронця не тільки небезпечна, а й одноманітна та негативно впливає на інтелектуальний розвиток. Але, навчившись раціонально розподіляти робочий та особистий час, можна не тільки добре справлятися зі службовими обов’язками, приділяти належну увагу близьким людям, а й займатися самовдосконаленням.