ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОХОРОНЦЕМ

Головне завдання людини на посаді охоронця – забезпечити збереження ввіреного йому майна або безпеку співробітників підприємства. Специфіка роботи залежить від об’єкта – це може бути будівля, підприємство, офіс, магазин, автостоянка та інше.
Цей співробітник може входити в штат компанії і працювати постійно або ж за наймом для виконання поодиноких замовлень, наприклад: забезпечувати безпеку на переговорах та укладанні важливих угод або супроводжувати вантажі. В Києві робота охоронцем користується великим попитом.
В чому переваги професії
Як і в будь-якої професії, у цієї також є переваги та недоліки, пов’язані з різними аспектами виконуваної роботи. А саме:
- Вакансія користується високим попитом. Практично у кожну організацію потрібен охоронець, будь то банк, магазин, бар чи клуб. І значним плюсом є те, що далеко не всім підприємствам потрібні працівники з великим досвідом роботи.
- Можливість кар’єрного росту. Придбавши необхідний досвід та пройшовши спеціальні курси, можна претендувати на вакансію начальника служби безпеки.
- Добре оплачувана робота. На початкових етапах, працюючи охоронцем, звичайно, «мільйони» заробити неможливо, але, доклавши зусиль для вдосконалення себе і накопичивши досвід, заробіток стає набагато більшим.
- Щоб працювати в охоронній сфері, не потрібно ніякої спеціальної освіти. Багато хлопців йдуть до цієї професії після завершення служби в армії.
- Посада охоронця, залежно від специфіки, передбачає гнучкий графік роботи, а це, в свою чергу, наявність вільного часу на відпочинок чи додатковий заробіток.
Серед основних недоліків професії можна виділити високий рівень ризику. Іноді охоронцям доводиться стикатися з озброєними зловмисниками, і виникає можливість отримати фізичні каліцтва. Дехто впевнений у тому, що професія охоронця не тільки небезпечна, а й одноманітна та негативно впливає на інтелектуальний розвиток. Але, навчившись раціонально розподіляти робочий та особистий час, можна не тільки добре справлятися зі службовими обов’язками, приділяти належну увагу близьким людям, а й займатися самовдосконаленням.