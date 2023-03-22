ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 22.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

Російський агресор не перестає ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України . Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. В тойже час, наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.