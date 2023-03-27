ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.03.2023

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.