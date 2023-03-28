ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 28.03.2023

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

➡️Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

➡️Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136».14 з них знищено нашими захисниками.

➡️Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

➡️Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації.

🔥Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

🔥Підрозділи ракетних військ і артилерії серед іншого уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.