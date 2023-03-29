ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 29.03.2023

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

⚡️ Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

⚡️ Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

⚡️ Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей “виписано”.

⚡️ Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Так, 23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань «невський» та «ветерани». Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

✈️ Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БпЛА «Орлан-10» та «ZALA».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.