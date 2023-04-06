ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ

Ворог намагається наступати на чотирьох напрямках, відбито більше 60 атак окупантів.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

– Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

– Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.

– Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У той же час, наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу «Орлан» і «Supercam».

– Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.