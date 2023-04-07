ДИТСАДОК – ЦЕ ТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИ

Якісна і доступна дошкільна освіта — це запорука розвитку та становлення кожної особистості, фундамент для формування її навичок у майбутньому. А це залежить від багатьох чинників. Про виклики, що постали перед дошкільною освітою в умовах війни, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області Лілія СИНЧУК.

– Будьте ласкаві, поясніть коротко, яка нині ситуація в області з дошкільними закладами?

– В умовах війни дошкільна освіта в області зазнала особливих змін. Чимало закладів не працюють, або організовують освітній процес дистанційно, деякі приймають переміщених осіб. У Суботцівській і Долинській громадах області чотири дитсадочки з початку війни отримали пошкодження від ударів вибухової хвилі.

– Щодо організації освітнього процесу в ЗДО – наскільки він ускладнився?

– Організувати дистанційне навчання у закладах дошкільної освіти можливо, але досить складно. Оскільки навіть якщо зібрати дітей перед екранами та проводити для них заняття дистанційно, вони потребують особистої присутності в кімнаті дорослого задля безпеки, а також щоб допомагати дитині організаційно. Тому там, де це можливо, заклади дошкільної освіти мають працювати офлайн. А для того, щоб діти прийшли в садочок, має бути укриття і згода від батьків.

У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії населення. Через відчуття тривоги, напруги, страху, який відчувають маленькі разом із батьками, ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. А діти, які вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в нових соціальних умовах. Тому для маленької дитини відвідування дитячого садочка – це можливість спілкування з однолітками, можливість отримати допомогу у подоланні психосоціальних травм, викликаних війною. Адже проблеми з психічним здоров’я у дітей слід розв’язати якомога раніше, щоби запобігти перетворенню на проблеми впродовж усього життя.

– А яка ситуація з наявністю укриттів?

– В області облаштовано близько 300 укриттів у дитсадках. Однак робота з облаштування триває, адже необхідно створити належні санітарно-технічні умови, забезпечити вентиляцію. Хоча довге перебування дітей в прохолодному приміщенні з підвищеною вологістю призводить, на жаль, до застуд.

– Від чого залежить надання якісних освітніх послуг?

– Взірцевий дитячий садок – наслідок злагодженої роботи великої кількості людей: батьків, педагогів, керівництва, а також представників громад. І місцеве самоврядування відіграє у цьому надважливу роль. Саме громада формує мережу закладів, засновує й реорганізовує, утримує заклади освіти. Громади також організовують харчування.

Важливим завданням для Державної служби якості освіти України є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища.

Постійний діалог між практиками, засновниками, представниками громад дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

– Що робить Державна служба якості освіти для підтримки ЗДО?

– Одним із завдань держави є підтримка колективів закладів дошкільної освіти на шляху розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З цією метою розроблено порадник для директора закладу дошкільної освіти «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти», створений у межах державно-приватно-громадського партнерства Державною службою якості освіти України спільно з ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» та MCFR, який допоможе провести самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів, а також забезпечити постійне вдосконалення закладу.

– На які конкретно запитання може дати відповіді цей порадник? Яка його структура?

– Матеріал допоможе отримати відповіді на питання: яким має бути освітнє середовище, як організувати освітній процес, якими нормами керуватися, як змоделювати образ майбутнього зразкового закладу.

Порадник містить три розділи. Перший подає рекомендації щодо створення й розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, алгоритм дій керівника; другий –настанови, яким має бути зразковий заклад дошкільної освіти; третій містить поради щодо самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі.

Порадник доповнено корисними порадами та посиланнями, зразками документів.

Ознайомитись з його електронною версією можна на сайті Державною служби якості освіти України.

Інтерв’ю вів Руслан ПОДІЛЬСЬКИЙ