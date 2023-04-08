ПОДВІЙНЕ СВЯТО ХУДОЖНИКА АНДРІЯ СОТНІЧЕНКА

Перша персональна виставка молодого кропивницького художника та – за освітою – дизайнера інтер’єру і ландшафту Андрія Сотніченка відбулося у березні 2021 року в місцевому кафе «Театральному». Тоді на експозиції у різній техніці було презентовано 36 самобутніх і цікавих за задумом та реалізацією картин.

Ще зі школи майбутній художник у години дозвілля любив малювати казкових героїв та тварин. Зараз, розповідаючи про витоки сласної творчості, вдячним словом згадує він заслуженого художника України, мистецтвознавця Андрія Надєждіна, який минулоріч пішов у засвіти. Називає його своїм першим вчителем малюнку та живопису в міській художній школі імені Олександра Осмьоркіна.

Не оминає митець добрим словом пам’ять інших викладачів світу прекрасного. Серед них – заслуженого діяча мистецтв України, педагога вищого гатунку Леоніда Івановича Бондаря, одного з перших директорів Кіровоградської художньої школи, який покинув світ десять років тому.

Наприкінці минулого тижня у день свого народження наш земляк, учасник низки мистецьких проєктів та благодійного аукціону «Разом до перемоги», презентував в експозиційній залі обласного музею мистецтв другу персональну виставку з назвою «Перезавантаження. Портал у магії кольору».

Прикметно, шо півсотні його робіт виконані в різних техніках та різними засобами: алкогольні чорнила, олія, пастель, на папері, пластику, картоні, олівцями тощо. Для себе особисто Андрій визначився як живописець і портретист.

Вважаючи професійний аналіз творів, представлених на виставці, прерогативою його колег-митців, обмежимося загальними враженнями глядача. Не вдаватимемося й до простого переказу сюжетів картин, які заслуговують ретельного споглядання.

До честі митця, йому вдалося проникнути в психологію, світогляд, у душу людей, яких зображує на своїх портретах. Зібрані в одно, вони створюють враження різних почуттів, що за різних обставин зображують риси людського обличчя.

Звісно, можна малювати краєвиди української природи, милуючись її кольорами та відтінками, букети різнобарвних квітів, виявляючи індивідуальне розуміння земної краси. Художника Сотніченка ж хвилює інше. Зображуючи на полотні дійсність, він при тому намагається вдивлятися їй в очі. Саме через це презентовані в обласному музеї мистецтв картини являють собою точний відбиток реальності в умовах повного перезавантаження, яке, за словами кураторки виставки Ірини Лягул, повинно «знайти сили та перемагати», які так необхідні зараз кожному з нас.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ,

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