ДИВОСВІТ НАРОДНОЇ МАЙСТРИНІ

Понад тридцять років життя директорка Новопразького селищного будинку культури № 1 Олександрійського району, а за покликом душі – народна майстриня, колишня випускниця Олександрійського культосвітнього училища Світлана Піскова віддала роботі над удосконаленням різноманітних видів техніки виготовлення господарсько-побутових та мистецько-художніх виробів із соломи різних видів.

По роботі – й шана. Оригінальні вироби нашої землячки – членкині Національної спілки майстрів народного мистецтв України неодноразово демонструвалися на багатьох виставках під час проведення в Україні та за її межами культурницьких заходів. А минулого тижня понад сотня робіт майстрині «заселили» експозиційну частину виставкової зали креативного простору «Пектораль» Кіровоградського обласного центру народної творчості.

Кожна з робіт на виставці з назвою «Солом’яний бичок» свідчить про неабияке бажання Світлани Піскової творити майстерні й красиві вироби з плетіння. Це заняття з’явилося ще на початку цивілізації – для усвідомлення людьми прикмет навколишнього середовища з його атрибутами та вияву власного бачення свого життя.

До слова, ощадливі селяни ніколи не викидали як непотріб те, що залишалося у них після збирання врожаю та обмолоту. Так повелося з давніх часів, що солому застосовували як корм для худоби і підстилки для неї. А ще – виготовлення з неї головних уборів, іграшок-оберегів для родинного вогнища. Головними поціновувачами таких виробів були діти, і саме їхні очі надихали сільських творців прекрасного.

До ось таких одержимих людей належить і Світлана Піскова – з чітким розумінням того, що її багаторічна й творча праця не стане марною, як і саме життя, за підтримки рідних людей та друзів. Бо, за її словами, на Кіровоградщині зовсім небагато є митців, які віддають перевагу у своїй творчості саме виготовленню виробів із соломи.

Завжди з вдячністю згадую жительку рідного села Єфросинію Григорівну Кравцову, яка ще за часів шкільництва першою помітила мої здібності до соломоплетіння і стала займатися зі мною, – поринає у спогади Світлана. – Зараз матеріалом для моїх робіт слугують стебла житньої соломи, яку вирощую та оброблюю разом зі своїм помічником – коханим чоловіком Сергієм. Завжди дякую йому за розуміння і допомогу. Небайдужими до моєї праці залишаються і дві доньки. У кожну свою роботу вкладаю частину душі . Це приносить мені велике задоволення. Скажу більше. Заняття улюбленою справою, яку поєдную з директоруванням у Новопразькому селишному будинку культури №1, приносить мені і задоволення, і спокій.

На персональній виставці нашої землячки представлено понад сотню різних за технікою виконання виробів – «листочки», «зубатка», «ланцюжок», «джгут», а також низку декоративних композицій: обручі, віночки, капелюхи, кошики, квіткові композиції, скриньки, вази, народні іграшки, дідухи тощо.

Приємною несподіванкою для учасників виставки, а для Світлани – чи не найбільш, було адресоване їй тепле дистанційне привітання з відкриттям персональної виставки від директорки Центру народної творчості Тетяни Назаренко, яка перебуває зараз у пеклі війни – Бахмуті як бойова медикиня.

А ще організатори виставки повідомили, що один із виробів Світлани з назвою «Віночок» представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському фестивалі народної творчості «Душа Півдня», який планується провести у селищі Високопілля на Херсонщині.

Виставка Світлани Піскової працюватиме в робочий час протягом квітня.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ,

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