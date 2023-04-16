АНАТОЛІЙ КАРЕТНИЙ: «МОЖЛИВО, Я ДЕЩО ЗМОЖУ СЕРЕД ДОЩІВ МОЇХ …»

До дня народження земляка.

На те я лірик , щоб запитувать,

Не тільки холодно озватися,

Не тільки лозунги почитувать,

А – дивуватись,

Дивуватися!

Ці поетичні рядки Павла Тичини можуть слугувати епіграфом до поетичної творчості Анатолія Каретного – нашого земляка з села Крупське (зараз Карлівка) Кропивницького району.

Видається, вони співзвучні за змістом із написаними ним у 80-ті роки (цитата мовою оригіналу)

Когда одолевает грусть

И тело сковывает холо,

Я говорю всем: «Я не молод,

Я молодости лишь учусь.

Пізніше ці віршовані рядки переклала українською мовою ще одна наша землячка та журналістка Людмила Макей :

Коли душі тепла замало,

Думок журливих не страшусь.

Моя весна не відбуяла

Я молодості тільки вчусь!

У метрів поетичного слова Володимира Базилевського і Валерія Гончаренка Анатолій Каретний вчився мистецькій ерудиції, поєднанню загальнолюдського, часового і тривалого, майстерного і щирого. Вже тоді, мабуть, усвідомив, що творчість – це коли «душа повинна трудитися». Скрізь і повсюдно.

Анатолію Каретному, авторові восьми поетичних збірок, пощастило, бо він піднесений Ісусом закоханістю у народну пісню, заглиблений в історію українського народу, його традиції та звичаї через особисті уривчасті спогади про рідну хату, обійстя, людей села, про яких згадує теплою усмішкою. У багатьох поезіях наш земляк дякує світлому дитинству, бо в ньому закладено нашу людську основу, бо саме воно вчило нас бути добрими чесними, безкорисливими:

Стоїть замріяне село,

За віком вік – не знає втоми.

Як поцілунок у чоло,

Як погляд діви невідомий.

І Сугоклеї тихий плин,

Що колихає небо синє.

Там журавлів пронісся клин.

Там мати жде додому сина.

Щось таємниче в цьому є

І нерозгадане віками,

Що довго спати не дає.

Анатолій Каретний живе, «як погляд поміж нами». І зараз не засиджується, не тупцює на місці, бо витоки його творчого життя беруть початок у сільській працьовитій родині, від незабутньої матусі, очі якої називає «сонячними » і якій присвячує багато теплих слів:

З проміння сонця вічність спогляда.

В твоїх руках душа моя розквітла

І вийшла мама, зовсім молода.

І кожне слово тягнеться до світла.

Психологічною основою творчості 70-річного ювіляра є віталізм як любов до життя, відчуття його повноти, бажання жити і дочекатися нашої перемоги над росією як винуватиці вторгнення в Україну.

Саме віталізм є основою тематичної тріади, на якій тримається художній й чуттєвий та цілісний світ поета: природа, афористичне осмислення життя, жіноча нота в поезії, любов до жінки. А до того – гармонійне співвідношення його інтелекту і емоцій як важливої риси духовного героя Анатолія Каретного – інженера за фахом, успішного підприємця, мецената, відзначеного високими урядовими нагородами, поета за своїм призначенням на землі.

Ще у сімдесятих роках незабутній Валерій Гончаренко писав про свого колегу: «В емоційних строфах він відвертий, але не брутальний, ніжний , але не альбомно сентиментальний. Іноді іронічний, але не злостивий. Не зриває голос до пафосного крику, а намагається говорити з читачем мовою чутливого серця, ніби запрошуючи його до своєрідного діалогу двох сучасників, іноді змішуючи форми вільного й білого віршів. І це своєрідне «схрещення» дає несподівані результати нового, поетичного бачення».

Якщо ближче познайомитися із книгами поета Анатолія Каретного текстуально, то можна стверджувати, що він насамперед лірик, який має свій голос, творчий почерк. У його поезіях зримо відчувається любов до родинного мікроклімату, а звідти – його віра в любов, віра в щастя людини. У Господа він просить в тяжкі часи війни з російським агресором одного – «добра моїй країні».

Вагомий творчий ужинок Каретного являє собою своєрідну будівлю, що вражає цілісністю сприйняття світу і точністю окремо взятої деталі. У своїх музичних поезіях він легко спалахує – радістю, вдячністю. Цікаво, що він не грає на жодному з музичних інструментів. Але ж звідки у нього ота любов до музики, яка простежується розмірах, строфіці, тональності поезій? Виявилося, що зі школи він має любов до класичної музики. Навіть назбирав в юності сотні зо дві грамплатівок, має записи з улюбленими естрадними та класичними музичними творами. Як результат своєї щирої любові до музики він видав 2017 року книгу поезій «Адажіо». Для автора це не лише музичний термін, а співзвучність світу в центрі якого є жінка як джерело любові та натхнення.

Не аналізуватиму раніш видані збірки творів поета-ювіляра. Бо не можна передати враження « своїми словами» . Це треба повторити слово в слово, як воно поетом сказане. І не треба пояснювати, що воно означає. Бо пояснювати суть ліричного вірша – це те саме, що пояснювати, у чому «сіль» дотепу.

Однак не можу втриматися від недавнього спогаду про презентовану мною в центральній міській бібліотеці імені Володимира Панченка книгу поезій Анатолія Каретного «Лірник». Видана минулого року, вона складається з 120 творів. Я не лише прочитував їх очима, а відчував інтонації голосу автора, зігрітий теплом його доброго від природи серця, яке вміє любити світ в цілому і жінку і дружину зокрема. А ще відзначу органічну цілісність його світосприймання, яка виражається як у пейзажній, так й інтимній ліриці, а останнім часом – ліриці громадянського звучання.

Під час презентації книги «Лірник» мав за честь вручити ювілярові Міжнародну літературно – мистецьку премію імені Пантелеймона Куліша, присуджену за поданням редколегії літературно-мистецького альманаху «Сівач» та його головного редактора Станіслава Новицького, який онлайн привітав нашого земляка з перемогою.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ, фото автора