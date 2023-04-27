ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІД ЮНІСЕФ

У Світловодській громаді розпочала свою роботу дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно”.

Локація створена Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з благодійним фондом “Безпечне майбутнє” у межах проєкту “Швидке реагування на надзвичайну ситуацію в Кіровоградській області для вирішення потреб дітей та їх представників, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні”. Локація розгорнута у центральній міській бібліотеці Світловодська.

Головна мета діяльності Точки Спільно – це профілактично-психологічна допомога за допомогою проведення різнопланових занять та покращення умов для розвитку дітей та підвищення якості їхнього життя.

Зараз у центральній міській бібліотеці проводиться групова робота з дітьми та їх батьками у рамках Батьківських клубів. Тематика засідань передбачає широкий спектр питань, які нині є актуальними для дітей та їхніх батьків, що потребують психосоціального супроводу, отримання соціальної адаптації, психологічної допомоги, стресостійкості тощо.

– В рамках проєкту громада отримала від ЮНІСЕФ необхідне сучасне обладнання, дидактичні та наочні матеріали тощо, щоби мотивувати батьків та дітей відвідувати Батьківські клуби, де відбувається багатогранне спілкування, обговорення психологічних та соціальних проблем, пошук шляхів їх вирішення, – розповіла завідуюча відділом інформаційних технологій та проєктної діяльності ЦМБ Ніна Шмакова. – Ми розробили цікаву тематику засідань таких Батьківських клубів. Їх учасники вже дізналися, як можна управляти стресом, як стабілізувати себе або допомогти дитині, яка перебуває у стресі. Батьки та діти вчаться розв’язувати конфлікти. Також старше покоління отримало вичерпну інформацію про те, що приховується за складною поведінкою дитини, як виховувати малечу без насильства, які є сучасні ризики в житті підлітка. Словом, ми піднімаємо чимало актуальних питань сьогодення. А допомагають нам у цьому професійні психологи, педагоги, наставники молоді. Після кожного засідання отримуємо чимало позитивних відгуків від наших відвідувачів, що свідчить про необхідність такої форми роботи як з дорослими, так і з дітьми. А ще особливу увагу приділяємо заняттям з арт-терапії, де кожен може спробувати себе в образотворчому та прикладному мистецтвах.

Також Ніна Шмакова додала, що про проведення цікавих та корисних заходів завжди можна дізнатися на сторінці центральної міської бібліотеки у соціальній мережі Фейсбук.

Тетяна ГОЛОВАЧОВА,

начальниця управління культури і туризму Світловодської міської ради