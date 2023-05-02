ГАЗЕТА «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» — УСЕ ПРО БУХГАЛТЕРІЮ Й НЕ ТІЛЬКИ

Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік» створена в 1993 році і вже 30 років є визнаним лідером серед професійних видань з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Така популярність – не випадковість, а результат копіткої праці всього колективу, який забезпечує своїх передплатників усіма необхідними для практичної діяльності матеріалами. Газета нагороджена Почесною грамотою і пам’ятним знаком Кабінету Міністрів України за значний внесок у розвиток економічної та правової освіти громадян України. Відзначена подякою Президента України, Грамотами Верховної Ради України, Державної податкової адміністрації України та інших органів.

Газета миттєво реагує на всі зміни у законодавстві і допомагає своїм читачам зорієнтуватися в них, а фірмі – зберігати свої фінанси і примножувати доходи.

Кому необхідна для роботи газета «Все про бухгалтерський облік»? Бухгалтеру – точний розрахунок та своєчасна сплата податків, нарахування заробітної плати, подання звітності та багато іншого. Керівнику – новини законодавства, оптимізація оподаткування, організація ефективної роботи управлінської команди та ін. Юристу, економісту – юридичне оформлення договорів, ліцензування видів діяльності, сертифікація продукції. Працівнику відділу кадрів – кадровий документооборот: від заяви на прийом на роботу до складання наказу про звільнення, практичні поради зі складання штатного розкладу, заповнення трудових книжок. А приватному підприємцю, щоб успішно вести бізнес, потрібно знати все одразу! Як і бухгалтеру невеликих підприємств!

«Все про бухгалтерський облік» — не тільки друковане видання. Це також: веб-портал; консультаційна лінія; сервіс «Бухгалтерська інформаційна службa».

Уся бухгалтерія України – на одному сайті: http://gazeta.vobu.ua.

Представником редакції газети «Все про бухгалтерський облік» у м. Кропивницький та у Кропивницькій області є Ольга Миколаївна Місюта (+380672158796). Вона не тільки блискучий фахівець та професіонал своєї справи, а й чудова людина і прекрасна жінка. Прекрасний комунікатор, легко налагоджує зв’язки, її ентузіазм викликає захват і долає всі перепони. В разі потреби бухгалтери можуть зв’язатися з нею за номером телефону, що вказаний вище.

«Все про бухгалтерський облік» — це Україна!

Зоя СЛОБОДЯНЮК