МАЙЖЕ ТРИДЦЯТЬ БЕЗПІЛОТНИКІВ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 03.05.23 03.05.2023 0 38 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №18 ВІД 4 ТРАВНЯ 2023 РОКУ РАШИСТИ АТАКУВАЛИ НАФТОБАЗУ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №17 ВІД 27 КВІТНЯ 2023 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here