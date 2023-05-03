МАЙЖЕ ТРИДЦЯТЬ БЕЗПІЛОТНИКІВ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 03.05.23

0
38
views

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here