РАШИСТИ АТАКУВАЛИ НАФТОБАЗУ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Одразу 3 шахеди “Герань-2” сьогодні вночі атакували нафтобазу поблизу Кропивницького.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Андрій Райкович:

Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди “Герань-2”, атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Очільник ОВА також додав: “Настійливо прошу не знімати і не викладати в мережах наслідки сьогоднішніх ранкових прильотів! Не допомагайте ворогу!”