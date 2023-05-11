БЕЗ РУСЬКИХ НАЗВ, СПОРТСМЕНІВ ТА ЦЕРКОВ: ЩО ВИРІШИЛИ ДЕПУТАТИ КРОПИВНИЦЬКОГО?

Низку принципових та – треба зазначити – давно назрілих рішнь ухвалили депутати міськради Кропивницького на засіданні чергової сесії. Зокрема, обранці кропивничан нарешті визначились із намірами щодо місцевої філії УПЦ МП, позначили власну позицію щодо спортсменів країни-агресорки та зголосились перейменувати ще низку вулиць в обласному центрі.

ПРОТИ КОЛАБОРАНТІВ У РЯСАХ

Кропивницька міська рада звернулася до центральних органів влади України щодо припинення діяльності УПЦ МП. Це питання стало першим у порядку денному, до якого увійшло більше сотні питань (більше половини з яких – земельні). Обранці розглянули проєкт рішення зі зверненням Кропивницької міської ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних на територіальних округах, до меж яких входить Кропивницька міська територіальна громада, щодо невідкладного доопрацювання та розгляду проєктів законів України щодо регулювання релігійної діяльності в Україні. Проєкт рішення був розроблений у межах розгляду електронної петиції від 17 квітня 2023 року щодо заборони діяльності Української Православної Церкви (московського патріархату) на території області та міста Кропивницького, виходячи з повноважень Кропивницької міської ради. Зокрема, згідно із Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації” діяльність релігійної організації може бути припинено у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією відповідно до власних настанов організації. У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, положень вищезазначеного Закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинено також за рішенням суду. Таким чином, вирішення вищезазначеного питання потребує урегулювання на законодавчому рівні та внесення змін у діючі закони України.

«Десятий рік загарбницької війни росії в Україні. Кровопролитної, жорстокої, зі звірствами окупантів. Дії, які вчиняє рф, є геноцидом українського народу, злочином проти всього людства, – йдеться у зверненні. – Сьогодні, коли українці героїчно боронять рідну землю, відстоюючи своє право на європейське майбутнє, на території України, в тому числі Кропивницької міської територіальної громади, продовжують діяти релігійні організації УПЦ, які є джерелом поширення російської пропаганди. Серед представників духовенства відомі непоодинокі факти колаборації з ворогом.

Релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом, проведена Державної службою України з етнополітики та свободи совісті, підтвердила, що Київська метрополія є структурним підрозділом російської православної церкви, який має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.

Вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність в Україні в цілому та на території Кропивницької міської територіальної громади зокрема Української православної церкви, що виступає в єдності з російською православною церквою, тобто має керівний центр, за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України. Проте відповідно до чинного законодавства питання заборони діяльності релігійних організацій на території громади не належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, Кропивницька міська рада звертається до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних на територіальних округах, до меж яких входить Кропивницька міська територіальна громада, О.Дануци та І.Мурдія з проханням невідкладно доопрацювати та розглянути проєкти законів України щодо регулювання релігійної діяльності в Україні. Внесення передбачених зазначеними проєктами змін сприятиме припиненню діяльності Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) в Україні, а також дозволить органам місцевого самоврядування припинити право користування комунальним майном, в тому числі земельними ділянками, релігійними організаціями УПЦ. Сподіваємося на вашу рішучість та безкомпромісність під час розгляду цього питання».

Депутати підтримали запропонований текст звернення та доручили управлінню апарату Кропивницької міської ради направити його до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обраних на територіальних округах, до меж яких входить Кропивницька міська територіальна громада, Олександра Дануци та Ігоря Мурдія.

“О, СПОРТ, ТИ – МИР!”

Депутати також підтримали звернення про недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських та Азійських іграх, яке вони надіслали до Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України. Суть звернення у тому, що українські спортсмени заявляють про неможливість виступати на одних спортивних аренах зі спортсменами країни-агресора, а також з білоруськими представниками, яким пропонується дозволити участь у міжнародних спортивних змаганнях як нейтральних спортсменів, за умови, що вони відкрито не виступають проти миротворчої місії Міжнародного олімпійського комітету, тобто прилюдно не підтримують війну російської федерації проти України, а також дотримуються вимог Всесвітнього антидопінгового кодексу. Автори звернення наголошують, що спортсмени країн-терористів, нав паки, відкрито підтримують та схвалюють жорстоку та варварську війну проти України, під час якої, серед іншого, руйнуються наші спортивні об’єкти та гинуть наші спортмени. Депутати також попереджують, що в інакшому випадку численні конфлікти між учасниками змагань з України та країн-терористів росії та білорусі будуть жорсткими та небезпечними. Отже, обранці кропивничан звернулися до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України з пропозицією висловити рішучу позицію Міжнародному олімпійському комітетові, національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських іграх до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації російською федерацією заподіяних Україні збитків.

БЕЗ РОСІЙЩИНИ ТА КОМПАРТІЙЩИНИ

Із мапи Кропивницького щезли ще 24 російських і комуністичних топоніми. Депутати ухвалили нові назви, запропоновані топонімічною комісією. Тож уже незабаром у місті з’являться таблички, зокрема, з іменами Василя Харцієва, Віктора Френчка, Марії Примаченко, Дмитра Чижевського, Костя Оверченка, Василя Симоненка, Світлани Барабаш, Нінелі Бокій. А вулиця Велика Пермська стане проспектом Європейським.