АЛІНА ШЕВЧЕНКО: «Я ПИСАТИМУ ЗАВЖДИ»

«Наразі я на старті творчого шляху. Але писатиму завжди». Ці рядки чотири роки тому юна письменниця написала в передньому слові своєї першої книжки, до якої увійшло майже два десятка оповідань, з назвою «Цвіт першої надії». Зараз Аліна Шевченко – наймолодша в Україні лауреатка Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша.

Тодішня – спостережлива від природи – дев’ятикласниця Ізмайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів Олександрійського району не пішла манівцями до своєї мети стати письменницею (щоправда, тяжіла й до журналістики), тому продовжувала писати короткі оповідання про школу, складні взаємини дорослих і дітей, сільську ідилічну природу, домашніх улюбленців. Так побачила світ її наступна збірка прози «Мелодія мовчання» (2021). А минулого тижня з подачі очільниці обласної організації НСПУ Надії Гармазій в Музеї мистецтв відбулося чергове засідання літературної вітальні з презентованою на ньому збіркою новел та оповідань 17-річної Аліни Шевченко.

Нині юна письменниця вже закінчила перший курс Національного університету біоресурсів та природокористування України і одночасно працює у ньому на кафедрі журналістики та мовної комунікації.

Кажуть, що поет чи прозаїк починається з третьої книжки. Це неправда, бо збірка – це лише підсумок певного етапу. Книги нашої землячки написані гарною соковитою українською мовою, легко читаються, «заселені» цікавими сюжетами та розповідями про простих людей, їхні долі, життя, яке наразі затьмарене жахіттями російсько-української війни.

У збірці «Небесна сповідь», виданій в серії «Бібліотека літературно-мистецького альманаху «Сівач»» (м. Кропивницький) накладом 200 примірників, трагічна тема патріотичної боротьби за незалежність і цілісність України, загарбницької широкомасштабної війни зримо простежується, зокрема, в кінематографічних, на думку доктора філології професора ЦДУ імені Винниченка Григорія Клочека, оповіданнях емоційної напруги з назвами «Небесна сповідь», «Живи за двох» та «Як земля пов’язана з тобою».

Під час презентації збірки координаторка Міжнародного штабу захисту українців Марія Чорна запросила авторку до участі у волонтерських виїздах на підтримку мешканців деокупованих територій на Херсонщині та збору цінних фактичних документальних матеріалів і хвилюючих розповідей мешканців про пережите – для підготовки наступної книжки про війну.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ,

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