ГРОМАДА ПЕРЕМОЖНА ТА НЕЗЛАМНА

Новоархангельська селищна рада перемогла у конкурсі кращих історій незламності та співдії в громадах України.

Нагородження переможців Конкурсу відбулось в рамках Тижня відкритого урядування, де лідери думок та активні учасники відкритого урядування з усіх країн світу обмінюються ідеями, обговорюють рішення з активного залучення громадян в багаторівневих процесах прийняття рішень, в спільних пошуках кращих відповідей на виклики та кризові ситуації сьогодення, – йдеться у повідомлені Кіровоградського РВ АМУ.

На церемонії нагородження переможців конкурсу кращих практик, громаду представляв її голова Юрій Шамановський та фахівчиня відділу економіки та інвестицій Новоархангельської селищної ради Людмила Сидоренко.

На Конкурс було представлено одразу три приклади проєктів, які реалізовано у Новоархангельській селищній територіальній громаді. Це – фотопроєкт «Україна незламна», «Еко зустрічі на Синюсі» та створення патріотичного муралу, який об’єднав студентів Київських ВУЗів, місцевих мешканців і переселенців з тимчасово окупованих територій та зони ведення бойових дій.

«Завдяки цим ініціативам рада створила можливості для молоді активно брати участь у поліпшенні довкілля, підтримці культурної ідентичності та сприянню благодійним справам. Використання соціальних медіа-платформ, таких як Telegram, дозволило нам ефективно спілкуватися з громадою та отримати зворотний зв’язок для прийняття рішень. Крім того, залучення молоді з різних соціальних груп сприяє підтримці інклюзивності та розвитку почуття спільної власності в громаді. Загалом інноваційний підхід ради до роботи з молоддю продемонстрував потенціал місцевих органів влади для допомоги молоді розвивати свої лідерські якості та креативність для підтримки сталого розвитку», – наголосила під час презентації проєктів Людмила Сидоренко.

Представники громади отримали відзнаку за підписами Матьє Морі, Генерального Секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та Віталія Кличка, голови Асоціації міст України.

Довідково:

Захід організовано в рамках проєкту «Посилення багаторівневого врядування, демократії та прав людини на місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом в рамках Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» на 2023-2026 роки. Проєкт спрямований на зміцнення діалогу, партнерства та консультацій між різними рівнями влади; посилення спільного врядування та залучення громадян у відповідності до принципів місцевої демократії та відкритого врядування; сприяння та гарантування права на рівність і недискримінацію на місцевому рівні для відновлення та відбудови України.