БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ “КОНЦЕРТІНО”

Благодійний концерт філармонійного камерного оркестру «Концертіно» під керівництвом заслуженої діячки мистецтв України Наталії Хілобокової з великим успіхом відбувся нещодавно в приміщенні римо-католицької церкви Святого Духа.

Співорганізатором концерту став Кропивницький музей музичної культури імені Кароля Шимановського. Його директор Олександр Полячок представив публіці твори та епізоди з життя авторів, акцентувавши увагу на паралелях із сьогоденням. Так, «Молитва» Василя Барвінського, який разом із дружиною 10 років провів у сталінських таборах, була задумана власне в таборі й пов’язується з почуттями в’язнів, які мріяли про звільнення й повернення на рідну Вкраїну. Автор забороненого до виконання в імперській Росії симфонічного твору «Фінляндія прокидається» Ян Сібеліус в 1918 р. змушений був переховуватися від більшовиків, які вломилися до його будинку. Англійські композитори Едвард Елгар та Густав Голст (етнічний німець) допомагали британській армії під час Першої світової війни, писали музику, що надихала народ на боротьбу. “Меланхолію” Вінченцо Белліні та арію «O mio babbino caro» з написаної під час війни, в 1918 р., опери Джакомо Пуччіні «Джанні Скіккі» в супроводі оркестру виконала солістка філармонії Анна Матуляк. Її м’який приємний голос сподобався авдиторії. Прозвучали також популярні твори В.А. Моцарта, Й. Брамса та відомого насамперед своєю кіномузикою італійця Ніно Роти. Концерт відбувся в рамках XXVI фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі».

Фото Наталії КОРНІЛОВОЇ