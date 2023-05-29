Нещодавно, 18 травня, музейні працівники всього світу відзначили професійне свято. До тематичних заходів долучились і музейники Кропивницького.

Міжнародний день музеїв з’явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні ICOM (International Council of Museums – Міжнародна рада музеїв) була прийнята пропозиція про встановлення цього свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах.

Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Збираючи і зберігаючи пам’ятки матеріальної і духовної культури, вони ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу.

Так, 18 травня в літературно-меморіальному музеї І. К. Карпенка – Карого спільно з музеєм музичної культури імені Кароля Шимановського відбувся спільний захід, присвячений Міжнародному дню музеїв під назвою «Задля громади – під час випробувань».

У вступному слові директорка літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого Лариса Хосяінова нагадала присутнім, що тема Міжнародного дня музеїв у 2023 році – «Музеї – добробут та розвиток громад». В умовах повномасштабної війни з росією музеї України були вимушені перемістити експонати з виставкових залів до фондосховищ, бо стали особливими мішенями для агресора. Але там, де це можливо, Міжнародний день музеїв – хороша нагода через спеціальні заходи підтримати свої громади у складний для всієї країни час.

Численні афіші проілюстрували, як працюють обидва музеї під час війни, яким темам присвячені виставки, як, окрім професійної, вони займаються доброчинною діяльністю.

У часи важких випробувань важлива дружня допомога. Таку підтримку для України надає Польща. Вона прихистила не тільки величезну кількість наших співвітчизників, а й запропонувала у разі потреби надати прихисток українським музейним колекціям. Тож «Україна-Польща: діалог культур» – так було названо наступний розділ музейного свята.

Наш регіон – Центральна Україна – посідає вагоме місце у культурних зв’язках із Польщею. Письменники, музиканти, художники та представники польської творчої еліти зробили значний внесок у культурне співробітництво між нашими народами. Науковиця музею Карпенка-Карого Тетяна Ревва розповіла про відомих письменників польського походження і тих, хто звертався до польської тематики у своїх творах: Міхала Грабовського, Северина Гощинського, Міхала Хороманського, Ольгерда Бочковського, Міхала Хороманського, Арсена Тарковського, Ярослава Івашкевича.

Одним із найвідоміших земляків, який у своїй творчості звертався до польської тематики, був представник великого сімейства Тобілевичів (родина свого часу належала до польської шляхти) І.К. Карпенко-Карий.

Зі зброєю в руках у складі армії УНР боронили суверенітет України уродженці нашого краю Євген Маланюк, Юрій Дараган, Фотій Мелешко. Після поразки УНР, у польських таборах для інтернованих вони не полишали активної творчої діяльності. У роки незалежності України зв’язки з Польщею стали одним із численних векторів у системі закордонного співробітництва літературознавців та істориків ЦДПУ ім. В. Винниченка: Григорія Клочека, Леоніда Куценка, Василя Марка, Сергія Шевченка та інших.

Директор музею імені Кароля Шимановського Олександр Полячок розповів про українсько-польські мистецькі програми, у яких науковці музею брали участь минулого року, а також про гуманітарну діяльність громадської організації «Об’єднання поляків “Полонія” імені Кароля Шимановського», яку він також очолює.

А на завершення заходу прозвучали чумацькі та козацькі пісні у виконанні фольклорного гурту «Млиночок». Усі присутні спільно виконали польсько-українську пісню «Гей, соколи».

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА