ВИМОГА ДО ВЛАДИ – БІЛЬШЕ ШАНИ ГЕРОЯМ

Заступник міського голови Олександр Мосін зустрівся з ініціативною групою громадських активістів, щоб опрацювати процедуру прощання із загиблими військовослужбовцями у Кропивницькому.

Відповідну місцеву петицію зареєструвала кропивничанка Зоя Лебідь. На зустріч також був запрошений начальник Кропивницького міського територіального центру комплектування полковник Владислав Зуєв.

Петиція налічує 10 пунктів з пропозиціями, які формувалися на основі обговорення теми у соцмережах між рідними загиблих, волонтерами, активними громадянами Кропивницького.

Під час зустрічі основну увагу приділили передусім тим ініціативам, що можуть бути реалізовані якнайшвидше.

Зокрема йшлося про можливість використання під час жалобної церемонії звукопідсилювальної техніки — мікрофона та колонки для організації виступів бойових побратимів та священнослужителів, залучення до світської частини прощання ведучого з прописаним регламентом. Порушувалося також питання комплектності для поховання, зокрема, окремих ритуальних елементів. Всі ці пропозиції за дорученням Олександра Мосіна опрацюють відповідні виконавчі органи.

– Наші хлопці і дівчата віддають життя за нас. Безумовно, ми зобов’язані вшанувати їхню пам’ять належним чином, тут ні в кого не виникає жодних сумнівів, і міська влада цього прагне так само як і ви, – наголосив заступник міського голови.

Обговорили учасники зустрічі і ті пропозиції громади, що потребують або додаткового часу для реалізації, або консультацій із силовими структурами, не тільки із керівником міського центру комплектації. Зі свого боку Владислав Зуєв з позиції власних повноважень коментував і роз’яснював певні зауваження активісток.

Зокрема йшлося про перенесення світської частини прощання з Далекосхідного та Рівнянського цвинтарів у центральну частину міста. Як пояснив Владислав Зуєв, не варто проводити церемонії прощання на площах поряд із адміністративними будівлями, які рашисти називають центрами прийняття рішень і визначають за об’єкти ракетних обстрілів — бо це безпосередньо наражатиме на небезпеку всіх, хто прийде провести в останню путь героїв-захисників, та й не тільки їх.

Як зазначив Олександр Мосін, це питання потребує додаткових консультацій. У міській раді опрацьовується можливість, якщо на це буде згода рідних, проведення прощальної церемонії біля храму Святого Володимира, але для цього необхідно завершити благоустрій прилеглої території. Комунальні служби обрахують об’єм робіт — відповідне доручення Олександр Мосін вже надав, а от із облаштуванням подвір’я храму міська влада закликає допомогти кропивницьких підприємців, оскільки з бюджету фінансувати роботи на таких об’єктах заборонено.

Надав роз’яснення Владислав Зуєв і щодо розведення у часі прощання з героями в один день.

– Військові почесті, які віддаються під час поховання, незмінні і повинні бути проведені згідно зі Статутом. Так, наприклад, біля труни повинні стояти вартові, але особового складу підрозділу, що супроводжує поховання, нам не вистачить, щоби забезпечити такі почесті при похованні окремо кожного Героя. А ще попереду літо, і є тіла, які якнайшвидше потрібно віддати землі. І думку родичів теж треба враховувати.

Говорили також і про дні жалоби, коли місто прощається із захисниками. І це не тільки зона відповідальності для влади, а й питання рівня громадянської свідомості для кожного, і для закладів громадського харчування і обслуговування в тому числі, де і гучна музика лунає і розважальні заходи проводять.

Серед пропозицій також – виставляти портрети загиблих героїв на площі перед міською радою в той день, коли місто з ними прощається. Олександр Мосін додав, що варто продовжити Алею слави на меморіальному комплексі “Фортечні вали” портретами героїв повномасштабної російсько-української війни, облаштовану на честь загиблих учасників АТО/ООС.

Згадав він також і про книгу “Непереможені”, яка писалася місцевими журналістами в пам’ять про полеглих учасників АТО.

– Ми робили книгу “Непереможені”, і так само плануємо її продовжити. Згадали про кожного героя, видання поширили у бібліотеках міста. Необхідно передбачити кошти в міському бюджеті і далі працювати над цією Книгою пам’яті, – наголосив Олександр Мосін.