ДРОНИ ЗАМІСТЬ КВІТІВ: ОСТАННІЙ ДЗВОНИК У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Добігає кінця навчальний рік. з якими результатами він завершується, як буде організовано роботу навчальних закладів влітку, про патріотичну складову у вихованні кропивницьких школярів розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко.

– Ми крокуємо до завершення навчального 2022-2023 року — майже у всіх навчальних закладах міста останні дзвоники пролунають 31 травня, лише в трьох — 2 червня. 1355 учнів завершують 11 клас. Цьогоріч випускається 2330 дев’ятикласників. І 2779 четвертокласників отримають свої свідоцтва про здобуття початкової освіти, – повідомила посадовиця.

Свідоцтва про базову середню освіту учні отримають вже у червні, серед них 235 свідоцтв з відзнакою. Детальніше Лариса Костенко зупинилася на темі випускних вечорів та вручення медалей — ці заходи також традиційно відбудуться в червні.

– Вручення медалей у місті відбувається урочисто, сподіваємося що і цього року завдяки нашим славним ЗСУ нам вдасться привітати випускників. Цього року у нас 121 претендент на золоті медалі (на чотири більше ніж у 2021-2022 навчальному році) і на 24 срібних (на 6 більше минулого року).

Щодо формату випускних вечорів, то кожен заклад освіти Кропивницького проводитиме свої урочистості та останні дзвоники відповідно до власного плану. Випускні вечори як-такі у деяких навчальних закладах не проводитимуть взагалі, посилаючись на безпекову ситуацію, натомість випускні класи на святкування збиратимуться поза межами школи.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ — НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

Лариса Костенко зазначила, що відповідно до наказу Міністерства освіти України цього року учні звільнені від ДПА, а всі оцінки будуть зараховані в документи про освіту відповідно до річного оцінювання.

Також Лариса Костенко нагадала, що до національного мультипредметного тесту випускники можуть готуватися за допомогою навчальних записів в мережі інтернет від Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради, за посиланнями: «НМТ-2022» http://surl.li/gujry, «НМТ-2023» http://surl.li/gujsh.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

У Кропивницькому освітня мережа десятих класів залишається наразі стабільною, зокрема набирається півсотні класів. А основний посил до десятикласників – не просто закінчити свою школу, а обирати школу за напрямком власного омріяного майбутнього і отримати якісну профільну освіту

Серед випускників проводиться профорієнтаційна робота, щоби вони мали можливість обрати актуальні на сьогодні напрямки навчання у вишах. Так, на думку Лариси Костенко, з огляду на те, що після перемоги Україні необхідно буде відбудовувати чимало різних обєктів, то і професії технічних напрямів будуть актуальні для нашої держави.

ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Як повідомила начальниця управління освіти, до перших класів на новий навчальний рік заплановано наберуть більше двох тисяч дітей.

– Це не дуже велика кількість, бо було і по три тисячі дітей, і понад сто класів. Зараз же близько 70 класів набирається — це і вплив демографічної ситуації, і війни. І навіть при тому, що в кропивницьких навчальних закладах навчається близько тисячі дітей ВПО, це не вирішує питання завантаження освітньої мережі.

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Лариса Костенко повідомила, що цього року з настанням літа заклади освіти міста повернуться до такої форми роботи як організація літніх таборів.

Зокрема, 11 закладів відкриватимуть такі табори з харчуванням, це будуть обіди вартістю до 40 гривень. Однак пільгові категорії дітей харчуватимуться безкоштовно.

А у 26 навчальних закладах проводитимуть змістовне дозвілля для дітей без харчування. Літні табори із харчуванням розподілені при школах по мікрорайонах, щоби батьки могли визначитись і за бажання їхні діти ходитимуть в ті табори, де будуть готуватися обіди. Кожен день в таких літніх таборах буде тематичним, в їхній організації та проведенні допомагатимуть й інші управління міської ради зокрема, культури і туризму, молоді та спорту.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

За квітень-травень дошкільна освіта набрала обертів, і відвідуваність досягла понад чотири тисячі дітей. В той час, як на початку навчального року до садочків ходили ледве дві тисячі. За списками в місті обліковується 7330 дошкільнят і 39 закладів дошкільної освіти, один з них відомчий. В управлінні освіти прогнозують, що станом на 1 вересня ця кількість дітей не зміниться, є серед них ті, хто за кордоном, але відповідно до заяв батьків місця в садочках зберігаються, бо ж вони планують повернутися.

Влітку в дитячих садочках буде нова комплектація груп, це повязано з тим, що і дітей менше, і вихователям необхідно використати свої відпустки. Однак, як наголосила Лариса Костенко, садочки влітку працюватимуть.

«ОБʼЄДНАНІ У ЦЕНТРІ УКРАЇНИ»

До управління освіти та й до всіх дітей Кіровоградщини звернувся міський дитячий парламент із закликом провести лінійки без квітів. Натомість вони пропонують учням і батькам, хто матиме бажання підтримати таку акцію, зібрати невитрачені на квіти гривні на потреби ЗСУ. Гроші можна буде покласти до скриньок, встановлених у школах під час святкових лінійок, або перерахувати на рахунок, який оприлюднять згодом. Очільниця управління освіти сподівається і на підтримку цієї ініціативи від обласного департаменту та керівництва обласної військової адміністрації. Зібрані кошти передадуть волонтерам, а ті своєю чергою придбають такі необхідні військовим дрони.

– Зараз головне – обʼєднуватися довкола спільної мети: складно всім, але тільки у взаємопорозумінні ми зможемо організувати кращі умови і навчання, і виховання для наших дітей, – підсумувала Лариса Костенко.