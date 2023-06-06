СТІЙКІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ФАСАДНІ ФАРБИ

Незалежно від типу матеріалу, з якого зроблені фасадні стіни, вони вимагають надійного захисту. Особливо актуальним є нанесення фінішного шару на плити утеплювача, адже він може руйнуватися під впливом ультрафіолету, перепадів температур. Саме для цієї мети створені фасадні фарби, котрі відрізняються високим рівнем стійкості до пошкоджень, ультрафіолету та вологи.

Надійні та витривалі фарби на гумовій основі

До цієї категорії належать фарби на основі синтетичної гуми чи латексу. Однією з найпопулярніших вважається гумова фарба CONTACT. Після повного висихання така фарба створює естетичну шовковисто-матову поверхню, стійку до вологи, тертя, частого миття. Фарба добре пропускає пару, тому під нею стінка “дихає”, не пріє, на ній не утворюються гниль та пліснява. Оскільки в складі фарби є частинки гуми, вона розширяється та звужується разом із поверхнею, на яку нанесена.

Гумова фарба чудово підходить для фарбування фасадів, дахів з бетонної та керамічної черепиці, цоколів, шиферу, цегляних та кам’яних кладок. Фарба надійно захищає покриття від постійного впливу вологи.

Зручні в нанесенні акрилові фасадні фарби

Акрилові фарби легко та зручно наносяться, не мають різкого неприємного запаху, тому ними можна працювати не лише назовні, але й усередині приміщення. Одна з найвідоміших акрилових фарб, FOVEO TECH, розроблена для створення захисного покриття на фасадах будинків. Також її можна застосовувати для фарбування цементних, бетонних покриттів, мінерального тинькування.

Основні відмінності акрилової фарби:

легке нанесення, ретельне покриття фарбованої поверхні;

створення міцного покриття;

стійкість до динамічних пошкоджень.

Śnieżka Extra Fasad – акрилова емульсійна фасадна фарба, котра відрізняється технологією complete weather protection. Фарба має гарантію 10 років на стійкість покриття до атмосферного впливу. Фарба створює покриття з яскравим кольором, котрий не вицвітає під впливом ультрафіолету.

Важливі особливості фарби:

легке нанесення;

економні витрати та гарна укривна властивість;

можливість тонування по системі Śnieżka Color System;

гарне пропускання пари.

Фарба Śnieżka Extra Fasad створює матове, стійке покриття, котре дозволяє стінам дихати. Однаково ефективна при фарбуванні фасадів та стін усередині приміщень.

Перед нанесенням фарби може знадобитися застосування ґрунту. Для цієї мети можна обрати кварц-грунт від бренду CONTACT.

Така ґрунтівка може застосовуватися як самостійне покриття, котре створює оригінальні структурні малюнки. Грунт має високий ступінь адгезії до різних типів мінеральних поверхонь. Головна функція продукту – підвищення адгезивних властивостей для подальшого нанесення декоративного тинькування, кахельної плитки чи фарби. Кварцова ґрунтівка має білий колір, проте її можна тонувати колеровочними пастами в пастельні відтінки.

Обрати якісні, стійкі фасадні фарби вам допоможуть у магазині “ОколоРемонта“.