ДЕЗОДОРАНТИ ТА АНТИПЕРСПІРАНТИ — ДЛЯ ПРИЄМНОГО АРОМАТУ ЦІЛОДОБОВО

Аромат є важливою складовою в житті кожної людини. Не варто забувати про його значення, щоб справити гарне враження на оточення! Щоб цього досягти, варто вибрати для себе дезодоранти та антиперспіранти на сайті https://www.watsons.ua/uk/tilo/dezodoranti-i-antiperspiranti/c/M300.

Інтернет-магазин Watsons надає можливість придбати засоби різної цінової категорії, з відмінними ароматами. Але чим відрізняються дезодоранти та антиперспіранти? Розберемось у цій статті.

Дезодоранти

Дезодоранти не впливають на потовиділення та маскують запах за допомогою компонентів. Найчастіше продаються у формі спрею або кульки. На нього варто звернути увагу:

жінкам під час занять спортом;

у спекотні дні, коли водних процедур стає більше, і користуватися гігієнічною косметикою доводиться по кілька разів на день;

для домашнього проведення часу, щоб шкіра відпочила від більш активних продуктів.

Антиперспіранти

Антиперспіранти блокують потовиділення, на відміну від дезодорантів. Сам піт не має запаху, його викликають бактерії. Останнім на шкірі немає з чим контактувати після застосування антиперспіранту, і так запах не з’явиться. Ось які ще переваги засобу:

на одязі не буде вологих плям;

одного нанесення засобу вистачить на 12, 24 або навіть 48 годин.

Основна активна речовина в антиперспіранті — це солі алюмінію, молекули якої «заповнюють простір» потових залоз. Суперечки про шкідливість цієї складової досі ведуться, але ясно одне: за своєчасного очищення тіла з перервами на використання дезодоранту солі не є небезпечними і не викликають проблем зі здоров’ям.

Яку форму вибрати?

Можна вибрати найбільш комфортну для вас, наприклад:

спрей;

кульковий, який зручно брати з собою;

гелевий антиперспірант, висихання якого не потрібно чекати;

сухий стік, який легко і швидко наноситься на чисту суху шкіру і починає захищати миттєво.

Декілька порад перед використанням

Наносьте на суху і чисту шкіру.

Зберігайте баланс у кількості. Не наносьте занадто мало — засіб не подіє, а занадто велика кількість залишить білі плями. Золота середина = бажаний ефект.

Натуральні тканини в гардеробі, відмова від жирної та солоної їжі загалом зменшують потовиділення.

Підбирайте засіб під себе. Під час вибору орієнтуйтесь на свої відчуття, комфорт та реакцію свого організму.

Якість від Watsons

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