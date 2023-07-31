УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИГРЕ НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ОНЛАЙН

Как выбирать лицензионные автоматы для игры на реальные деньги. Регистрация и верификация для доступа к платным ставкам. Пополнение счета и выплаты выигрышей.

Как начать игровые автоматы на деньги

Лицензионное казино предоставляет доступ к игровым аппаратам в режиме онлайн. Сертифицированные слоты без проблем загружаются на стационарных и мобильных устройствах. Чтобы начать играть в игровые автоматы на деньги, необходимо создать личный кабинет. Каждый клиент игорного клуба сможет открыть только один профиль, так как мультиаккаунты запрещены.

Доступ к игре на реальные деньги

Играть платно онлайн разрешается исключительно совершеннолетним посетителям сайта. Возраст геймера проверяется в процессе верификации. Процедура аутентификации максимально упрощена. Верификация учетной записи возможна разными способами:

Сервис Дия.

Bank ID.

Отправка сканов паспорта на e-mail casino.

Чтобы верифицировать аккаунт максимально быстро, рекомендуется использовать современные сервисы – Bank ID или Дия. Корректность персональных данных проверяется автоматически. Вся процедура занимает не более трех минут. Если игрок отправляет сканы документов на электронную почту казино, ответ может занять до 24 часов.

Играть в автоматы на деньги могут только те посетители, которые активировали личный кабинет. Для этого нужно задействовать один из идентификаторов – электронный адрес или номер телефона. На e-mail игрока отправляется письмо с активной ссылкой. Переход по этому веб-адресу подтверждает регистрацию. Активация аккаунта по номеру телефона осуществляется по схожим правилам. Разница только в том, что владелец смартфона получает СМС с кодом для подтверждения.

После прохождения регистрации и верификации можно вносить депозиты. Играть платно онлайн предстоит на средства с основного баланса. Поэтому новичкам нужно обязательно пополнить счет.

Выбор игрового слота на реальные деньги

В каталоге казино много прибыльных аппаратов. Дать крупную выплату способен практически каждый виртуальный автомат. В процессе выбора слота для платной игры геймеры используют различные критерии поиска.

Некоторые пользователи выбирают аппараты по тематике и качеству графики. Одни предпочитают играть в классические симуляторы. Другие геймеры чаще выбирают слоты на тему древних цивилизаций (Египет, Инки и т.д.).

Популярный критерий выбора – наличие фриспинов. Есть категория клиентов казино, которые предпочитают симуляторы исключительно с бонусными спинами. Фриспины присутствуют в 50-70% автоматах каталога. Кроме серии free spins, в игровых слотах задействуются другие бонус-функции (повторные вращения, дополнительные множители выплат, случайные события, замена символов).