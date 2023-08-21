«МИ ТУТ ОСТАННІ. ЗА НАМИ НІКОГО НЕМАЄ», АБО СНОВСЬКА ГРОМАДА: ІСТОРІЯ СПРОТИВУ

В окупації ці люди провели більше місяця: голова громади – у полоні, харчі – на човнах, обстріли – щоденно. Але вони вже відновлюють проєкти, розпочаті до вторгнення рашистів на їхню територію та навіть планують відродити традиційний рок-фест, який збирав гурти навіть з-за кордону…

Це – найпівнічніша громада найпівнічнішої області України, де й досі продовжують відновлюватись після трагічних минулорічних подій – серед замінованих лісів, попрощавшись зі славою міста залізничників, але з мрією про великий концерт після Перемоги. «НС», побувавши у низці громад Чернігівщини, розповідає історії спротиву нескорених.

Плани, мрії та здобутки

Представники ЗМІ з восьми областей України побували в одній із найбільших громад на Чернігівщині – Сновській, що об’єднує одразу 57 прикордонних населених пунктів. Престур організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID DOBRE. 25 журналістів побачили, як північні громади відновлюються і розвиваються, долаючи непрості виклики сьогодення.

Як розповіла секретар ради Наталя Авдієвська (на знімку), до 24 лютого минулого року Сновська громада мала доволі міцний та стабільний економічний потенціал – більше половини земель використовувались в АПК, активно діяла залізниця, навіть символом Сновська був паровоз… Для більш ефективного розвитку за результатами конкурсного відбору Сновська МТГ увійшла до складу 4-ї когорти громад, які розпочали співпрацю з Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). За цей час у громаді було реалізовано низку актуальних та значущих проєктів (за 2021-222 роки на понад 3 мільйони гривень від DOBRE – щоразу з урахуванням думки громади, після відповідного опитування людей за допомогою гаджетів ( в рамках проєкту «Закупівля планшетних ПК з метою проведення опитування громадян щодо якості послуг» отримали 4 планшети на майже 20 тисяч гривень) та електронної системи DOBRE.Pytannya. До речі, тут звикли працювати прозоро, приймати рішення публічно, зважати на думку громади. Тому за допомогою DOBRE провели осучаснення сесійної зали Сновської міської ради, встановивши сучасні програмно-апаратні засоби та систему локальних інформаційних мереж (вартість – 223 тисячі гривень). Це надало можливість органу місцевого самоврядування зробити свою діяльність прозорішою та більш відкритою для населення громади.

Громада принципово визначилась з пріорітетами. Серед головного – медичні послуги. Тож спільно з DOBRE тут реалізували проєкт «Покращення медичних послуг в Сновській територіальній громаді шляхом закупівлі лабораторного і медичного обладнання та меблів». Це допомогло поліпшити послугу охорони здоров’я у громаді та зберегти лікарню. У рамках проєкту Програма DOBRE доставила медичне обладнання та меблі на суму 1 894 064,12 грн. для КНП «Сновська ЦРЛ» та КНП «Сновський ЦПМД». В результаті – на 5% збільшиться кількість мешканців, прикріплених до сімейних лікарів, вдасться обстежити на 30 відсотків більше населення, покращиться рівень діагностування та лікування, в тому числі на 35 відсотків збільшиться рівень виявлення онкологічних хвороб у жінок. В цілому реалізація проєкту забезпечує надання якісних медичних послуг більше ніж 21 тисячі мешканців громади.

А ще серед пріорітетів на Сновщині – молодь, творчість та дозвілля. Цікаво, що молодь тут об`єднується, як то кажуть, доросла – не студентство (у тих – свої клопоти та плани), а цілком самодостатні та успішні громадяни – бізнесмени, молоді батьки тощо. Для спілкування та планування молоді мешканці громади за сприяння DOBRE організували молодіжний простір САМ (вартість проєкту – 292 тисячі гривень від DOBRE та 99 тисяч – з місцевого бюджету), назва якого розшифровується як «сновська активна молодь». Облаштувались на базі Сновського будинку культури, де створили багатофункціональний вільний молодіжний простір, провели поточний ремонт, придбали меблі та обладнання. Тут також знайшов прихисток креативний хаб «Майстри Сновщини» під орудою Ольги Довбиш (на знімку), який об`єднав майстрів та майстринь усієї громади. У співпраці з ГО «Лампа» тут також реалізували грантовий проєкт по створенню «Творчого хабу» для жителів Сновської МТГ (80,5 тисяч гривень), а місцеві активістки, пройшовши навчання, мали змогу взяти участь у конкурсі грантових проєктів і отримали фінансування на проєкт «Простір можливостей» для батьків та дітей з особливими освітніми потребами Сновщини, який реалізували на базі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму понад 42 тисячі гривень.

Перед повномасштабним вторгненням у громаді отримали від грантодавця мобільну сцену вартістю 290 тисяч гривень, а в якості співфінансування міська рада закупила світлову та звукову апаратуру. Сцена та якісне сучасне музичне та технічне забезпечення дозволяла проводити культурно-мистецькі заходи не лише у Сновську, а навіть у найвіддаленіших селах громади. Але сцена поки що жодного разу не використалась – на ній планують провести перший повоєнний, переможний, концерт…

Воєнне сьогодення

У перший же день повномасштабного вторгнення громада відчула на собі «руський мір» – колони ворожої техніки рухалися селами громади. Адже відстань до кордону тут – лише пара десятків кілометрів, а протяжність прикордонної смуги Сновської міської територіальної громади з рф (Брянщина) – більше сорока кілометрів. До речі, саме тому Сновськ попрощався зі статусом міста залізничників, бо саме з Росією та Білоруссю відбувалося основне комерційне залізничне сполучення. З 24 лютого і до 1 квітня Сновщина перебувала в окупації, було підірвано 6 мостів, сполучення з обласним центром було фактично відсутнє. Саме про цю ситуацію говорила секретар ради Наталія Авдієвська: «Ми тут останні. За нами нікого вже немає». Тож людям доводилось кілька разів голіруч зупиняти ворожу техніку, завертаючи назад російські танки та бензовози… Вже через кілька днів, у березні, рашисти взяли у полон очільника громади (вже другий термін) Олександра Медведьова (повернувся через тиждень з численними травмами) та ще десяток громадян, серед яких – місцевий бізнесмен та староста Новоборовицького старостату Анатолій Сірий. Місцезнаходження трьох полонених на даний час невідоме.

За понад 500 днів війни від російської агресії загинуло 7 цивільних жителів громади (загалом – чотири десятки). Росіяни майже щоденно обстрілюють Сновщину. Села Клюси, Хрінівка, Гірськ, Єліне, Млинок, Гута-Студенецька – постійно потерпають від ворожої артилерії. Понад сотня приватних будинків знищені або пошкоджені внаслідок обстрілів. Велика територія громади всіяна рештками ворожої зброї та мінами, що не дає людям користуватися полями, ходити до лісу. Міська рада допомагає жителям прикордоння евакуюватися у більш безпечні місця. Станом на 25 липня 2023 року з цих сіл евакуювалося понад 150 осіб.

У той же час Сновщина у перші місяці війни стала прихистком для багатьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які їхали сюди з Чернігова, Харківщини, Луганщини, Донеччини та інших областей. Станом На території громади зареєстровано майже півтори тисячі переселенців.

Зараз громада продовжує співпрацювати з DOBRE, але вже за іншими напрямками. Зокрема, в новому етапі реалізували перший Проєкт екстреного реагування на виклики війни, в рамках якого громада отримала обладнання для облаштування пунктів обігріву та громадського харчування на суму півтора мільйона гривень. Це генератори, мобільна кухня, обігрівачі, сонячна панель, ємності для води, термоси, столи та стільці, комп’ютерна та оргтехніка.

На стадії реалізації – другий проєкт екстреного реагування на таку ж суму. Його виконання забезпечить працівників ЖЕД електроінструментами для більш швидкого і якісного надання послуг з благоустрою, покращить ситуацію з водопостачанням в селах громади, забезпечить віддалені робочі місця ЦНАП комп’ютерною та оргтехнікою.

Одночасно в громаді реалізується проєкт місцевого економічного розвитку «Сприяння молодіжному підприємництву шляхом створення швейного коворкінгу на базі Сновського ліцею №1». За кошти місцевого бюджету тут провели ремонт майстерні, а донор надасть меблі і швейне обладнання на суму 1,3 мільйона гривень, з яких 220 тисячі – кошти бюджету громади. Сюди планують залучати як новачків, так і аматорів та професіоналів – аби відкрити для громадян нову професію, а також дати можливість додаткового заробітку досвідченим майстриням. Свої плани має і молодь – за словами голови молодіжної ради при міському голові Ірини Єрмоленко, вже погоджено молодіжний проєкт «Медіа-лабораторія САМ» вартістю 420 тисяч гривень, з яких 55 тисяч – кошти бюджету громади.

Отже, громада живе, відновлюється, планує та діє. І разом з усією країною вірить у Перемогу та працює на її досягнення.

Оксана ГУЦАЛЮК