БАРАБАННІ СЕПАРАТОРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Зерно, що надходить на елеватор, для тривалого зберігання малопридатне, оскільки часто характеризується підвищеною вологістю і забруднене як механічними домішками, так і шкідниками сільгосппродукції. Тому компанія KMZ Industries додатково комплектує зерносховища, що випускаються нею, машинами для очищення зерна – сепараторами.

Навіщо потрібна машина для очистка для зерна

Очищене від сторонніх домішок зерно не просто краще продається. Внаслідок сепарації:

Покращується сушіння зерна, а отже і тривалість його зберігання. Підвищується якість подрібнення. Виключається засмічення зернообробного обладнання та зменшується його знос. Очищення насіння підвищує врожайність в наступному сезоні.

Традиційного провіювання зерна на току недостатньо, так як при цьому видаляються лише частинки з більш високою густиною. Незначний ефект дасть і просіювання: камінці та бруд відділяться, але, наприклад, насіння бур’янів збережеться. Тому до складу технологічного обладнання, що бере участь у процесі підготовки зерна до тривалого зберігання, рекомендується вводити зерноочисний комплекс.

Інвестиції в сепаратор для зерна є розумним вибором для будь-якого власника сільськогосподарського бізнесу, який хоче покращити свій прибуток і отримати репутацію виробника високоякісної продукції.

Класифікація і принцип роботи барабанних сепараторів

Сепаратори зазвичай поділяються на дві категорії: зерноочисники високої продуктивності та прецизійні пристрої. Обидва типи виконують на переробному підприємстві різні функції, і в залежності від конкретних потреб замовника машину для очистки зерна можна використовувати як у поєднанні одна з одною, так і окремо. Однак більш сучасним підходом вважається комбіноване застосування подібних агрегатів, що було реалізовано фахівцями KMZ Industries при проектуванні конструкції барабанних сепараторів КБС.

Головними компонентами агрегату є:

Привідний барабан. Система сит із пристроями для їх очищення. Аспіраційна камера. Повітродувка, що створює надлишковий тиск. Ємність для уловлювання зернового пилу. Система повітровідвідних патрубків. Ємності для збирання продуктів сепарації.

Всі елементи вкладені в герметичний корпус, із шумоізолюючими прокладками.

Переваги зерноочисних сепараторів КБС

Під час роботи барабанного сепаратора КБС задіяні два способи очищення зерна – механічний (при обертанні барабана відбувається поділ фракцій за розміром частинок) та аераційний із поділом частинок за щільністю. Одночасно система повітроводів здійснює відділення потоку зерна від потоку відходів, що підвищує продуктивність обробки.

При комбінованому способі відпадає необхідність у попередньому очищенні, економляться площі, необхідні для монтажу установки, полегшується її подальше регламентне обслуговування.

Як вибрати сепаратор із потрібними характеристиками

Для правильного вибору даного обладнання замовнику у своєму технічному завданні достатньо вказати такі вихідні дані:

Види зерна, що потребує очищення – пшениця, кукурудза, ячмінь тощо;

Бажану схему очищення: з видаленням лише легких сторонніх домішок чи з попереднім або повним сепаруванням;

Орієнтовний діапазон фракцій матеріалів, що розділяються;

Граничну вологість зерна;

Мінімальну продуктивність установки.

Залежно від цих факторів співробітники KMZ Industries виберуть оптимальний типорозмір сепаратора, а також узгодять місце його монтажу. Існуючі моделі барабанних сепараторів КБС допускають високоякісну переробку до 200 т/год. продукції для попереднього сепарування і до 30 т/год – для остаточного.

У процесі проектно-конструкторських робіт компанія KMZ Industries застосовує лише апробовані рішення, завдяки яким гарантується необхідна експлуатаційна довговічність агрегатів, що випускаються.