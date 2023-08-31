ВЕДМІДЬ, ДОВЖЕНКО ТА ПОРОМ: ТАМ, ДЕ ЗБУВАЮТЬСЯ БАЖАННЯ

Тут точно знають, що зробити, аби отримати бажане – добробут, багатство чи будь що з омріяного. Треба просто потерти певні частини тіла символу громади – металевому ведмідю. Або – об’єктив кінокамери у сквері перед селищною радою. А якщо серйозно, то у Сосниці впевнені – досягти мети можна лише працею, активністю та небайдужістю.

У Сосницькій селищній громаді на Чернігівщині журналісти з восьми областей України побували за програмою престуру Програми USAID DOBRE відвідали Сосницьку селищну громаду Чернігівської області. Поїздку організував Український кризовий медіа-центр.

Вперше Сосниця згадується ще в Іпатіївському літописі 1234 року. У нинішню громаду входять 40 сіл та, власне, селище Сосниця. Живе тут майже 15 тисяч мешканців, серед яких близько 1800 – вимушені переселенці. Економіка громади спирається на сільське господарство та тваринництво, а також переробку.

Тут добре знають і поважають своїх видатних земляків, серед яких найвідоміший – культовий кінорежисер Олександр Довженко. До речі, саме тому у Сосниці встановили вже згадану вище скульптурну композицію з кінокамери та режисерського крісла. Збереглася тут і хата, де виріс майбутній автор “Зачарованої Десни”, і навіть його колиска. Зараз тут – музей, який є Меккою вітчизняного і не тільки кіносвіту. Якраз нині тут стартував проєкт “Кіно для ЗСУ” – благодійні кінопокази з подальшим обговоренням стрічок.

Громада активно користується можливостями партнерства та співпраці. Її спільнотою-побратимом є Гміна Пільзно (Підкарпатське воєводство, Дембицького повіту, Польща). Співпраця між поляками та мешканцями громади на Чернігівщині передбачає співробітництво у таких галузях: муніципальне планування та охорона навколишнього середовища; підтримка господарських ініціатив; управління розвитком охорони здоров’я, освіти культури; створення умов для підвищення соціальної захищеності населення; обмін досвідом з удосконалення структури та функцій органів місцевого самоврядування; формування тісних контактів між молоддю та молодіжними організаціями обох країн; становлення безпосередніх зв’язків між підприємцями. Є й інші сфери співпраці. Це – програма DOBRE USAID (з 2020 р. – проєкти розвитку молочарської кооперації, створення молодіжного простору, реконструкції сесійної зали селищної ради, проєкти екстреного реагування щодо підтримки критичної інфраструктури, медичного обладнання), GIZ (з 2021 р. – проєкти підтримки критичної інфраструктури, медичного та реабілітаційного обладнання, мобільної котельні для ЦПМСД, паспортна станція для ЦНАП), ПРООН (з 2022 р. – розвиток системи надання первинної медичної допомоги через облаштування кабінетів діагностики і щеплень), ULEAD з Європою (реконструкція і облаштування селищного ЦНАП 2019-2020 р. р.) UNISEF(2022-2023 р. р. – облаштування туалетів в укритті, навчальні посібники, канцелярія, каремати, ковдри, пауербанки, ліхтарики, гігієнічні засоби)

Саме з DOBRE реалізовані в громаді основні для її розвитку проєкти. Зокрема, це молодіжний простір (меблі, техніка, обладнання – DOBRE, ремонт – територіальна громада) вартістю 395 595 гривень (співфінансування – 62/37 відсотків відповідно), облаштування зали засідань ради (меблі, техніка, система голосування, планшети – DOBRE, планшети, ремонт – територіальна громада) ціною у 672 285 гривень (41/58 відсотків відповідно), проєкт екстреного реагування (1-й етап – насоси свердловинні та системи автоматизованого керування до них, дизельні генератори, інструменти та обладнання для комунальних підприємств) вартістю 1440492 гривень, повністю профінансований DOBRE.

Серед іншого можна зазначити розвиток кооперативу «Волинківська молочарська спілка» у с. Волинка, с. Лави та c. Киріївка Сосницької територіальної громади (обладнання – DOBRE, ремонт – територіальна громада) за 492 тисячі гривень (74/25), створення туристично-інформаційного центру як центру активностей громади в сфері туризму (техніка, туристичне обладнання – DOBRE, тренінги, інформаційні матеріали – територіальна громада) вартістю 91 768 гривень (88|18) – наразі через вторгнення проєкт призупинено.

Один з найпомітніших та найважливіших реалізованих проєктів – “Покращення матеріально-технічної бази КНП «Сосницький ЦПСМД» та КНП «Сосницька лікарня» Сосницької селищної ради” (медичне обладнання – DOBRE, медичне обладнання рентгенапарат цифровий за рахунок державної субвенції, встановлення – територіальна громада) вартістю 4 800 241 гривень (32/67)

За словами голови громади Андрія Портного, співпраця з американськими друзями дуже важлива для Сосницької громади, особливо сьогодні, коли державі важко допомогти одночасно усім постраждалим від війни територіям. «Насправді, партнерство Програми USAID DOBRE – це чи не єдина на сьогодні якісна підтримка, яка допомагає розвивати громаду та підвищувати її спроможність», – наголосив голова громади. Андрій Портний навів кілька прикладів спільно реалізованих проєктів та розповів про подальші плани співпраці з Програмою USAID DOBRE: «Медицина – це пріоритетна для нас послуга, саме її обрали жителі громади для першочергового розвитку під час опитування. Ми хочемо зберегти заклад охорони здоров’я. Завдяки Програмі USAID DOBRE наші медики отримали ендоскопічне обладнання, яке дозволить лікарні бути фінансово самодостатньою. Нове обладнання дозволяє досліджувати шлунково-кишковий тракт, виявляти хвороби на її ранніх стадіях. Ми хочемо спільно з Програмою USAID DOBRE реконструювати місцевий ринок, який повернули в комунальну власність. Наше завдання – створити комфортний простір як для продавців, так і покупців. Спільно з партнерами ми підвищуємо інституційну спроможність громади. Наприклад, Програма USAID DOBRE навчила наших працівників ефективній процедурі передачі комунального майна в оренду. І після цього робота в цьому напрямку в громаді значно покращилася. Є багато приміщень комунальної власності, які не використовуються, і ми передаємо їх в оренду. На сьогодні громада працює з Програмою USAID DOBRE в межах проєкту екстреного реагування над покращенням водопостачання для мешканців. Замінюємо насосне обладнання та системи автоматизованого керування до них і сподіваємося, що вийдемо на новий рівень у наданні цієї послуги».

Але й самі мешканці громади вміють генерувати цікаві ідеї та втілювати оригінальні задуми. До прикладу, на території Сосниці можна скористатися…муніципальними велосипедами, обладнаними трекерами – їх є майже три десятки, для них обладнані спеціальні стоянки, а користуватися можна безкоштовно.

Та, мабуть, найоригінальнішим засобом пересування на території громади є справжній пором. Він з’єднує береги Десни, а також Сосницю з чотирма селами громади. Працює переправа постійно, з ранку до вечора, ще з 1984 року. Вартість в один бік – 5 гривень з людини та 40 – з машини. Так, пором витримує вагу до 20 тонн, тож перевозить не лише легковики, але й, до прикладу, буси з хлібом та іншим продовольством для мешканців сіл, де мешкають близько чотирьохсот людей.

Своєю громадою тут пишаються – давністю походження її центру, багатовіковою історією, видатними земляками, мальовничою природою. Тому, мабуть, так охоче й створюють місцеві легенди та прикмети про те, як отримати бажане та сповнити заповітні мрії. Бо точно знають, як це зробити насправді.

Оксана ГУЦАЛЮК