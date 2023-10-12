ХХІ-Й ФЕСТИВАЛЬ ТРИВАЄ!

Наприкінці вересня аншлаговим концертом відкрився щорічний мистецький фестиваль”Осінь з музикою Кароля Шимановського”.

Судячи з реакції публіки, задум побудувати його в формі рондо, де рефреном були твори для скрипки й фортепіано, а епізодами – фортепіанний та вокальні, цілком виправдав себе. Модератор вечора звернув увагу слухачів на те, що скрипкова “Соната” була написана у першій половині 1904 року, коли (в лютому) вибухнула російсько-японська війна. 21-річний Кароль, на щастя, за півроку до війни був звільнений від військової повинності через серйозну травму коліна (дитячу травму, через яку він шкутильгав усе життя). Емоційна, переважно бурхлива й лірична музика співзвучна почуттям, які сьогодні, під час російської навали, переживають українці. Скрипкові “Соната” та “Каприси” Шимановського-Паганіні, фортепіанний “Менует” (з “Першої сонати для фортепіано”) виконувалися автором в місті на Інгулі під час Першої світової війни (композитор виступав також у Києві та Умані в благодійних заходах на користь біженців). Шимановський брав участь в організації концертів для військових, а під час наступу більшовиків на Варшаву написав три солдатські пісні (в грудні 1919 він та його родина через Одесу й Румунію дісталися Польщі, фактично як біженці). Виконання солдатських пісень Шимановського в Кропивницькому стало всеукраїнською прем’єрою.

З великим ентузіазмом публіка сприйняла виступ вже знайомого кропивничанам дуету в складі Марії Полячок (скрипка, магістрантка Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка по класу професора Володимира Заранського) та Євгена Романова (фортепіано, концертмейстер та випускник тієї ж тієї ж академії по класу професора Лідії Крих). Вельми вдалим став і дебют на престижній сцені трьох перспективних співаків, студентів Кропивницького музичного фахового коледжу по класу вокалу (Олександр Безай): Даніїла Сергеєва, Максима Анохіна та Павла Задорожного.

Як і в попередні роки, головними організаторами фестивалю виступили ГО „Об’єднання поляків “Полонія” ім. К.Шимановського” та Кропивницький музей музичної культури імені Кароля Шимановського.

Концерт “Кароль Шимановський: війна в житті артиста” є складовою проєкту «Закохані в Україну. Відомі поляки з пограниччя Київщини та Херсонщини», підтриманого Товариством “Одра-Німан” (Вроцлав, Польща) в рамках конкурсу малих грантів, які надаються Канцелярією Прем’єр-міністра Республіки Польща. Ще однією складовою проєкту стане відкриття однойменної виставки напри кінці жовтня. А з програмою “Кароль Шимановський: війна в житті артиста” матимуть змогу познайомитися також слухачі в Черкасах та Львові.

Подальша програма фестивалю передбачає виступи в Кропивницькому, Черкасах та Львові артистів та музикознавців із Лодзі, Познані та Катовіц (Польща), Львова, Києва та ін. Головним акцентом фестивалю буде тема боротьби та захисту незалежності, а також польсько-українська солідарність під час російської агресії.

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА, фото Михайла Карпущенкова