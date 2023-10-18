ХАЙ ЖИВЕ «ТАЛІСМАН»!

При Кропивницькому професійному ліцеї № 8 Кіровоградської обласної ради рік тому був створений музичний квартет «Талісман» гуртка естрадно-сольного співу. Художній керівник цього чудового квартету Світлана Щербина зібрала під своє крило ще трьох талановитих учасників, які всі разом створюють неймовірний співочий колектив. Ми розпитали Світлану Щербину про творчі будні та плани на майбутнє.

– Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, хто саме співає у вашому квартеті?

– Крім мене співає мій чоловік, Андрій Тонкевич, ми маємо музичну освіту. А ще майстри виробничого навчання Людмила Шумілова та Ірина Тріщ, які не мають музичної освіти, проте мають дуже гарні голоси, хист та бажання розвиватися. Вони дуже талановиті, співочі та активні, дуже швидко все схоплюють. І коли ми співаємо разом, то складається враження, ніби ми співаємо не рік, а вже давно.

– Як виникла ідея створити квартет?

– Ірина Василівна Тріщ була в мене солісткою, коли я працювала в Центральноукраїнському вищому професійному училищі № 4 ім. М. Федоровського. З нею ми знайомі вже п’ять років. В училищі вона співала як аматорка. А потім, коли я прийшла працювати в Кропивницький професійний ліцей № 8, то її запросила до нас. У нас були вже пісні, які ми співали раніше. Тож ми їх пригадали. Спочатку ми їх виконували в дуеті на заходах у ліцеї. Потім до нас приєднався Андрій Тонкевич та Людмила Сергіївна Шумілова. Ми одну пісню спробували і зрозуміли, що наші голоси співпадають. Тож почали співати разом. Спочатку Андрій знаходив пісні і пропонував їх виконувати. Ми почали збиратися на репетиції після пар раз на тиждень. Саме там ми і почали співати. Влітку, навіть коли я вже тут не працювала, мені дозволили в нашому класі співати на безкоштовній основі. З нашим колективом ми домовлялися раз чи два в тиждень зустрічатися та відшліфовувати свою програму на майбутнє. Адже я знала, що восени сюди обов’язково повернусь. І вже у вересні у нас була готова програма. Ми виступили на День вчителя в нашому ліцеї і показали високий рівень майстерності. А ще зізналися, що наш колектив отримав Гран-Прі на фестивалі «Воля» у Києві. В нашому закладі ми також співали на випускний вечір частівки, які я написала. Наш заклад нами пишається. Ми – їхня гордість і родзинка.

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За час існування квартету його учасники вивчили понад двадцять пісень сучасного напрямку, які поєднують в собі не тільки українські народні пісні, а також авторські пісні Олени Білоконь та художнього керівника ансамблю Світлани Щербини (поетеси, композиторки, авторки-виконавиці, переможниці фестивалю «Сходинки до майстерності» (Ужгород, 2022).

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– Пані Світлано, а як ви підбираєте свій репертуар?

– Репертуар ми підбираємо згідно зі смаками учасників. Спочатку знаходимо в Інтернеті гарні пісні та їх обговорюємо. Зокрема, нам сподобались пісні Олени Білоконь: «Козаче» та «Моя земля», і саме з них ми почали створювати свій репертуар. А потім почали виконувати ті пісні, які зараз більше користуються попитом, пісні, які легко вивчаються, які можна розкласти на двоголосся. Такі пісні ми беремо до свого репертуару. Більшість пісень, які ми виконуємо, є патріотичними. Є також пісні про кохання, композиції, які підіймають бойовий дух наших захисників та покращують настрій людей, які нас слухають. Всі наші пісні дуже прості, доступні. Їх навіть можна підспівувати. Є в нас, звичайно, і сумні, наприклад, пісня «Над землею тумани» (з репертуару гурту «Струни душі»). Є пісні жіночі – там, де співають тільки мої дівчатка та я, а є композиціїі, де до нас приєднується ще й мій чоловік.

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Репертуар цього колективу щоразу поповнюється новими піснями. Керівник ансамблю Світлана Щербина активно працює над новими творчими проектами.

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– А де ви ще співаєте, окрім свого ліцею?

– Ми співали поки в нашому ліцеї, проте думаємо над тим, щоби показати свою майстерність на місцевому та обласному рівнях. Хоча нас вже знають в Україні як учасників міжнародних конкурсів. Наші відео можна побачити в соціальних мережах. Зокрема ті, де ми посіли призові місця – це два фестивалі, які відбулися у 2023 році. Перший – фестиваль «Оберіг» (Київ), де ми отримали першу та другу премії за виконання вищезгаданих пісень «Козаче» та «Над землею тумани». А ще – фестиваль під назвою «Воля». Там нам дали вже найвищу нагороду в категорії «естрадний вокал». Ми стали переможцями і отримали диплом Гран-Прі за виконання пісні Олени Білоконь «Моя земля». Я також брала участь у цих фестивалях як композитор та як автор-виконавець своїх пісень. Зокрема, у фестивалі «Оберіг» я отримала першу та другу премію, а у фестивалі «Воля» я також отримала першу премію за авторську пісню «Матінка-Україна» та другу премію за виконання авторської пісні «Музикант».

– Пані Світлано, а які ви маєте плани на майбутнє?

– Планів в нас багато. Ми зараз думаємо над створенням програми більш патріотичних пісень. Також плануємо виступати на певних фестивалях. Я точно знаю, що нас знов запросять на фестиваль «Сходинки до майстерності» в Ужгороді. І ми також будемо відправляти туди свої відео роботи. А в нашому місті та області ми будемо домовлятись про концерти для воїнів ЗСУ. Хочемо виступити з декількома благодійними концертами. Просто ми ще не «розкручені», але деякі нас все одно знають. Навіть днями я ходила до обласної лікарні і запропонувала їм, щоб ми заспівали перед воїнами ЗСУ. Тому будемо з ними також співпрацювати.

Тож бажаємо квартету «Талісман» творчого процвітання і ще довго радувати слухачів гарними піснями.

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА