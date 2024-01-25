ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №4 ВІД 25 СІЧНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

Волонтери Прибужжя: клопоти доброчинців;

Як живе донька Народного Героя;

Наші гроші: за комуналку та за службу;

Струни душі: Тамара Журба та Тетяна Березняк;

Кросворд, гороскоп та чимало іншого.

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