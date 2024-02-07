РОБОТ-ПИЛОСОС ROBOROCK З ФУНКЦІЄЮ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

Прибирання у квартирі – важлива складова нашого побуту. Пил та забруднення, які поступово накопичуються на підлозі та килимах, можуть потрапляти до наших легенів, спричиняючи різноманітні захворювання. Сухе та вологе прибирання дозволяють позбутися засмічень та покращити загальну атмосферу в будинку. Але сама по собі ця справа потребує багато часу та фізичних зусиль.

На щастя домогосподині на допомогу приходять новітні технології. Якщо ви купили робот-пилосос миючий Roborock, прибирання з тяжкої роботи перетворюється на суцільне задоволення. Цей сучасний та ефективний пристрій здатен регулярно прибирати приміщення. А одного заряду батареї вистачає приблизно на 200-300 метрів квадратних.

Роботи-пилососи Roborock на варті чистоти вашої оселі

Roborock – це одна з дочірніх компаній китайської Xiaomi. Перші роботи-пилососи цього бренду з’явилися на полицях магазинів ще у далекому 2017 році. Нині роботи-пилососи Роборок є з-поміж найпопулярніших серед широкої аудиторії покупців. Чим же обумовлений такий шалений попит на автоматичні прибиральники цієї торговельної марки:

широкий ціновий діапазон – ви можете знайти робот-пилосос, що цілком задовольняє ваші потреби та відповідає фінансовим можливостям;

декілька видів прибирання – роботи цієї марки здатні не лише збирати пил з твердих покриттів, вони ефективно працюють на килимах та забезпечують ретельне вологе прибирання;

фільтри HEPA вловлюють найдрібніші частинки пилу та алергенів – якщо в родині є люди, що страждають на алергію та легеневі захворювання, робот-пилосос Роборок допоможе підтримувати ідеальну чистоту та забезпечить відсутність пилу;

широке впровадження інтелектуальних технологій та сенсорів – робот бездоганно орієнтується в просторі, оминає перешкоди, не псує проводку, не лякає ваших домашніх тварин.

Отже, якщо ви обома руками за чистоту та гігієну, але лінуєтесь виконувати прибирання самостійно, роботи-пилососи Xiaomi Roborock стануть вашими надійними союзниками у цій нелегкій справі.

Як вибрати робот-пилосос для оселі

Перш ніж купувати ту чи іншу модель, необхідно визначитися, чи вам взагалі потрібен робот. Купувати автоматичного прибиральника рекомендують в наступних випадках:

надаєте перевагу відкритим плануванням;

між кімнатами відсутні високі пороги;

велика площа помешкання;

у вас не так багато килимів;

будинок не заставлений меблями.

Якщо усе, що перераховано вище, стосується вас, купуйте робот-пилосос Роборок, відштовхуючись від наступних настанов:

Підтримка різних видів прибирання – сухе, вологе, на твердих та килимових покриттях; Висока потужність всмоктування – для великих домівок варто орієнтуватися на 3000 Па та вище; Наявність док-станції – база може використовуватися для зарядження, а в дорожчих моделях для вивантаження сміття, очищення щіток, наповнення резервуара водою; Відгуки інших покупців – варто почитати, що пишуть реальні покупці про ту чи іншу модель.

У модельному ряді роботів пилососів Roborock на початок 2024 року найбільшу популярність має лінійка Roborock Vacuum Cleaner S8. До неї входить декілька моделей. Якщо ж не звикли йти на компроміси та шукаєте найпотужніший пристрій, Roborock Vacuum Cleaner S8 Pro Ultra у білому чи чорному забарвленні корпусу – ідеальний варіант. Ця модель продається в комплекті зі станцією для зарядки та повного обслуговування миючого пилососа.