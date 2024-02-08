ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №6 ВІД 8 ЛЮТОГО 2024 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Зеленський у Кропивницькому: як це було;
  • Марафон…на протезі;
  • Пам’яті Ігоря Місюні;
  • Історія одного злочину;
  • “Хвороба Х”: до чого готуватися;
  • Гороскоп, кросворд, прогноз магнітних бур та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 200 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com. 

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