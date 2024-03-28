ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №13 ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Третя штурмова – у Кропивницькому!

– “Біс” з Кіровоградщини: як б`ється 41-ша ОМБр;

– Зарплати та пенсії: що зміниться з 1 квітня;

– Сифіліс, гравітація та рак: читаємо наших;

– Пекельні гонитви Василя Бондаря;

– Посівний календар на квітень;

– Гороскоп, прогноз магнітних бур та чимало іншого/

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