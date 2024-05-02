ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №18 ВІД 2 ТРАВНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– “Справа Червінського”: новий етап;

– Переможний бій “Рагнара”;

– Дівчата Тобілевичи: шляхи і долі;

– Інстинкт істини Базилевського;

– Справа життя Володимира Романцевича;

– Календар городника на травень;

– Кросворд, гороскоп, прогноз магнітних бур та чимало іншого.

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