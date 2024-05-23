ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №21 ВІД 23 ТРАВНЯ 2024 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • “Простір Хоробрих” – у Кропивницькому;
  • Дрони – робота для справжніх;
  • Де працює “батальйон бавовни”;
  • Розстріляні болгари Кіровоградщини;
  • Історії з руїн: про людей, котів і не тільки;
  • Гороскоп, кросворд, прогноз магнітних бур та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

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