ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №21 ВІД 23 ТРАВНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

“Простір Хоробрих” – у Кропивницькому;

Дрони – робота для справжніх;

Де працює “батальйон бавовни”;

Розстріляні болгари Кіровоградщини;

Історії з руїн: про людей, котів і не тільки;

Гороскоп, кросворд, прогноз магнітних бур та чимало іншого.

Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:

м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com