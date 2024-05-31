СТАЛЕВИЙ ХРЕСТ ДЛЯ ПРОКУРОРА

Олександр багато років служив у прокуратурі. Тому й отримав відповідний позивний – “Прокурор”.

Свого часу Олександр закінчив військову кафедру, тож має звання офіцера запасу. За час служби у прокуратурі йому доводилось розслідувати злочини проти Майдану. А вже після свого звільнення з прокуратури він добровільно вступив до лав ЗСУ, де став офіцером – танкістом.

Під час одного з потужних обстрілів Миколаєва російські ракети зруйнували школу поруч із родинним житлом Олександра. Вибуховою хвилею дощенту розбило стелю, вікна. Також обстрілами було пошкоджено будинок матері офіцера. Тож «Прокурор» та його бійці мають свій особистий рахунок до окупантів.

Нещодавно танкісти під командуванням «Прокурора» знищили дві російські САУ, мінометні розрахунки та декілька десятків ворожих солдатів. Згодом офіцер успішно керував проривом наших танків до російських позицій. Після цього бою на наших бойових машинах не було живого місця від влучань снарядів та мін. Але броня вберегла хлопців.

Доводилось працювати й мобільними групами. Бійці та техніка не раз опинялись під ворожими обстрілами й ударами безпілотників, але завдяки власній майстерності та Божій допомозі лишались живими.

За мужність та героїзм «Прокурор» був нагороджений почесним нагрудним знаком «Сталевий Хрест». Олександр каже, що це спільна заслужена винагорода усього їхнього колективу танкістів. І воюватиме до повної Перемоги.

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