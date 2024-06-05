КОБЗАР ЯК ЗБРОЯ ПЕРЕМОГИ

Мистецькі процеси в Україні в умовах війни не зупинилися, змінилися їх вектори та пріоритети, адже мистецтво єднає український народ у вирішальний період історії країни, яка бореться за свою незалежність і територіальну цілісність. Ось і юні художники зі своїми викладачами, попри постійні повітряні тривоги, продовжують навчатися і займатися образотворчим мистецтвом.

Засновуючи в 2016 році художній конкурс «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей, науковці художньо-меморіального музею Олександра Осмьоркіна ставили за мету, перш за все, виховання у юного покоління патріотизму, любові до рідного міста і країни, а також популяризацію образотворчого мистецтва як одного з дієвих засобів розвитку української культури, що сприяє утвердженню громадянського суспільства. Ця ідея проведення мистецько-просвітницького заходу була підтримана управлінням культури і туризму Кропивницького міської ради та обласною організацією Національної Спілки художників України. Конкурс вирішили назвати іменем відомого художника і педагога – заслуженого працівника культури України, члена Національної Спілки художників України, лауреата обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна в номінації «національна традиція» Леоніда Івановича Бондаря (1938-2013), який понад двадцять років очолював міську дитячу художню школу, виховав чимало учнів, багато з яких стали знаними митцями.

З кожним роком конкурс, який проводиться за визначеними темами, набуває популярності й стає престижним, адже три його номінації охоплюють всі категорії творчої молоді віком від 7 до 22 років різного ступеню мистецької підготовки – від вихованців шкільних гуртків і приватних артстудій до учнів художніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів художнього профілю, надаючи їм можливість реалізації власних мистецьких здібностей.

Тож, темою конкурсу в 2024 році було оголошено таку: «Живописна палітра Шевченкового слова» – на честь 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, світоча українського народу, поета, художника, громадського діяча, чиї слова «Борітеся – поборете!» є духовним заповітом для кожного українця, а особливо зараз, під час війни.

У зв’язку з воєнним станом в країні творчі роботи для участі в конкурсі надавалися в електронному вигляді. Але на кількість учасників та представлених малюнків і декоративних творів цей факт суттєво не вплинув. Їх кількість на рівні попередніх років – майже півтори сотні творчих робіт, авторами яких є

не лише кропивничани, а й учні з інших регіонів України, що свідчить про широку відомість і масштабність художнього конкурсу. Серед учасників – чимало дітей внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто з початком повномасштабного російського вторгнення змушені були виїхати за кордон і нині мешкають в інших країнах. Приємно відзначити, що деякі керівники гуртків, наприклад, «Палітра» Михайлівського ліцею Олександрівської селищної ради Кіровоградської області та «Золоті ручки» Муніципального колегіуму міста Кропивницького, надсилали ще й фото учнів з творчими роботами та під час їх створення.

Тож, згідно з рішенням компетентного журі у складі фахових мистецтвознавців та професійних художників відзначено 90 художніх творів 87 учасників. В своїх доробках юні художники яскраво розкривають зміст геніальних поезій Тараса Шевченка – «Садок вишневий коло хати…», «Мені тринадцятий минало…», «Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає…», «Село на нашій Україні – неначе писанка, село…», «Тече вода з-під явора…», «Дивітесь, очі молодії, як зорі Божії встають…», «Подивіться на рай тихий, на свою країну!», «В своїй хаті своя правда і сила, і воля…», «За сонцем хмаронька пливе…», «Зоре моя вечірняя…» та багатьох інших.

Оригінальними є також інтерпретації образу самого Кобзаря – в бойових обладунках воїна ЗСУ, як спостерігача у величному і загадковому космічному просторі і навіть в ролі сучасника, який завітав до школи мистецтв, аби познайомитися з творчим життям талановитої української молоді. З усіма творами, нагородженими дипломами, подяками, відзнаками членів журі та оргкомітету, можна ознайомитися на музейному сайті у розділі «Художній конкурс «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря» http://osmerkinmuseum.kr.ua/apub/2024p_u.html

Колектив музею бажає всім переможцям і учасникам художнього конкурсу «Молодіжна палітра – 2024» нових мистецьких здобутків і вірить, що в меморіальному залі знову буде гамірно і радісно від дитячих голосів на урочистостях в реальному форматі з врученням нагород та заохочувальних призів, і всі ми матимемо можливість зробити традиційне спільне фото на згадку біля величної будівлі музею в мирному щасливому житті.

Віта ЧЕРНОВА, директорка

художньо-меморіального

музею О.О.Осмьоркіна