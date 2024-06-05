НАЙКРАЩА ПОДЯКА – ВРЯТОВАНІ ЖИТТЯ ВОЇНІВ

Олена більше 30 років пропрацювала медсестрою неврологічного відділення, де допомагала пацієнтам після важких інфарктів та інсультів. Із початком повномасштабної агресії рф проти України вона добровільно мобілізувалась до Збройних Сил України.

Нині Олена цілодобово чергує на медпункті. Жінка зізнається, що робота медсестрою дуже стала їй у нагоді. Особливо згодились злагодженість, вміння миттєво прийняти вірне рішення та працювати у команді. Але констатує, що у цивільній лікарні було дещо легше. Бо там були серцеві захворювання, а на війні доводиться мати справу з численними осколковими та кульовими пораненнями, травматичними ампутаціями тощо.

У розпал боїв лікарі, фельдшери та медсестри щодоби рятували близько сотні поранених різного ступеню важкості. Олена згадує, що допомагала кремезному бійцю з розтрощеною ключицею та численними осколковими пораненнями. Хлопець був при свідомості та терпів біль, просився до побратимів. Вже після одужання воїн випадково зустрів медсестру і щиро подякував їй за врятоване життя. Ці слова є найкращим визнанням мужності та професіоналізму наших військових медиків.

Вдома на Олену чекають донька, яка працює у тому ж неврологічному відділенні, та шестирічна онучка. Жінка дуже сумує за рідними й близькими, але розуміє, що потрібна на службі, аби рятувати наших воїнів-захисників.

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