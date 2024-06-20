ДУМКИ З ПРИВОДУ ЮВІЛЕЮ: МИСТЕЦЬКІ РЕАЛІЇ ЖИТТЯ МУЗЕЮ ОЛЕКСАНДРА ОСМЬОРКІНА

Музей видатного художника і педагога Олександра Осмьоркіна у Кропивницькому вже давно став своєрідною Меккою для шанувальників образотворчості.

Живописні та графічні твори митця, предмети його творчої праці з майстерні, фото і документи з особистого архіву в експозиції меморіального залу завжди створювали ту неповторну атмосферу мистецтва, яка вражала і надавала можливість відчути дух часу першої половини минулого століття з усіма його історичними колізіями. Та й сама будівля музею милує погляд архітектурним мереживом, зведена у 1899 році єлисаветградським зодчим Яковом Паученком, нині вона є пам’яткою історії, містобудування та архітектури.

Музей особливий, адже яскраво презентує життя і творчість двох талановитих митців –архітектора Якова Паученка, який був одним із творців архітектурного ансамблю історичного центру нашого міста, та його племінника професора живопису Олександра Осмьоркіна, якого тоталітарний сталінський режим у 1948 році звинуватив у формалізмі, поширенні західних віянь в радянському мистецтві і відсторонив від викладання та виставкової діяльності, що зіграло фатальну роль у житті художника.

А ще музею пощастило в тому, що він має два дні народження – 29 травня 1985 року, коли була прийнята відповідна постанова тодішнього міського керівного органу про його створення, і 21 червня 1994 року, коли гостинно відкрив свої двері для відвідувачів. Так, цілих дев’ять років велася копітка робота – реконструкція будинку, науковий пошук, формування фондів, побудова експозиції. Активну участь у цьому творчому процесі брала вдова художника Надія Осмьоркіна.

Вона неодноразово приїздила до нашого міста, як архітектор за фахом запропонувала внутрішнє перепланування меморіального будинку для створення експозиційних залів зі збереженням первинного вигляду фасаду та стилістичне відтворення даху з баштами, на той час, на жаль, зруйнованого, передала до музею картини і малюнки художника, його архів та особисті речі, в тому числі мольберт, палітру, етюдник, пензлі. Велика шана і щира подяка всім, хто доклав зусиль до створення і відкриття музею в будинку архітектора Якова Паученка, де провів дитячі та юнацькі роки його племінник художник Олександр Осмьоркін – представникам міської та обласної влади, архітекторам, художникам, будівельникам і, звичайно, музейникам.

Здавалося б, 30 років – не такий вже й ювілей, тим більше для організації. І все ж. З цієї нагоди розроблений ще в мирний час перспективний план передбачав чимало мистецьких заходів. Серед них мали бути традиційні художні студії на неординарну тему – «Музей майбутнього». Студії відбуваються, але на тему «Портрети сучасників на тлі війни». Бо майбутнє охопило нас зненацька, вразивши своєю неординарністю, невідомістю і ще багатьма «не», які музей вже в нових життєвих реаліях, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, намагається долати без меморіальної експозиції та з неможливістю експонування унікальних речей з музейної колекції, бо предмети основного фонду, що належать до Державної частини Музейного фонду України, тимчасово демонтовані та перебувають у сховищі, експериментуючи з новими формами роботи у віртуальному форматі, а головне – чесно працювати попри все.

В музеї продовжуються презентації виставок творів сучасних українських художників, фотомитців, учнівської та студентської молоді. Активною є і не менш популярна музична вітальня в меморіальному залі, окрасою якої є старовинний рояль, оксамитові звуки якого зачаровують і здіймають над буденністю. А ще музей під час війни став своєрідним арт-укриттям для учнів і викладачів міської художньої школи імені Олександра Осмьоркіна, який тридцять років свого життя присвятив мистецькій педагогіці в провідних художніх вищих навчальних закладах того часу. Тепер юні художники мають можливість здобувати знання з образотворчого мистецтва навіть під час повітряних тривог в найпростішому укритті, розташованому в цокольному приміщенні будівлі музею.

Ось так вже тридцять років художньо-меморіальний музей Олександра Осмьоркіна в чарівному, величному, навіть дещо загадковому будинку, схожому на казковий терем, розташованому на вулиці Архітектора Паученка в місті Кропивницькому, долаючи випробування, крокує мистецькою нивою в незалежній, вільній, непереможній Україні, презентуючи справжню образотворчість, яка наповнює високими почуттями і спонукає до світлих думок та повноцінного людського буття. Музей завжди гостинно чекає на своїх відвідувачів…

Віта ЧЕРНОВА, директорка

художньо-меморіального

музею О.О.Осмьоркіна