АРТА: БЕЗ ЖАЛЮ І ВТОМИ

Артилеристи-реактивники Олександр, його земляк-тезка та ще один боєць Руслан (дехто з них – з Кіровоградщини) потоваришували на службі у нашій бригаді. Хлопці завжди готові підтримати один одного та побратимів у бою.

“Нещодавно наші козаки влучним вогнем знищили російські склади боєприпасів, мінометну батарею та радіолокаційну станцію. Воно усе дуже гарно горіло та вибухало! Під Часовим Яром ми теж спалювали ворогів. Тоді треба було терміново допомогти нашій піхоті. За лічені секунди “Гради” розгорталися та били ворога!”, – згадують військовослужбовці.

Бійці розповідають, що постійно риють укриття для техніки та особового складу: “якщо хочеш вижити на війні, то мусиш копати! Разом ми тягаємо на позиції ящики та снаряди. Один ящик зі снарядом завважки близько ста кілограмів. Усі наші руки в мозолях! Солдати, сержанти, офіцери завжди працюють пліч о пліч.

Ми з побратимами виконуємо будь-які складні завдання. Але нам зараз дуже потрібні нові бійці! Ми раніше або взагалі не служили або не мали нічого спільного з реактивною артилерією. Але після мобілізації нас усіх навчили, показали, розповіли, допомогли. І вас обов’язково навчать військовій справі, завжди допоможуть! Тут ніхто нікого одразу не кидає з автоматом у окоп! Тож ви не вагайтесь! Приєднуйтесь до нас. Захистимо Україну разом!”

НАШІ ВОЇНИ – СПРАВЖНЯ СИЛА І МІЦЬ УКРАЇНИ!

ДОЛУЧАЙСЯ ДО КРАЩИХ, СТАВАЙ СПРАВЖНІМ ВОЇНОМ 41-Ї ОКРЕМОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: (066) 058 79 29

Матеріал підготовано у співпраці

зі Службою зв’язків з громадськістю 41-ї ОМБр