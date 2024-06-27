В художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна експонується персональна виставка графічних творів Дмитра Тотка «Художня трансформація».

Дмитра Тотка в Кропивницькому знають як директора КП «Міськсвітло». До речі, саме за його ініціативи в нашому місті в 2016 році була впроваджена перша в Україні система «розумного» зовнішнього освітлення OWLET. Але, маючи технічну освіту, адже закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, нині Центральноукраїнський національний технічний університет, за спеціальністю «Енергопостачання промислових підприємств» у 1997 році та магістратуру у 2008-му, Дмитро Тоток активно займається ще й малюванням. В одному з інтерв’ю місцевим ЗМІ він зізнається: «Я малюю після роботи, у вихідні… Я ні про що не думаю, мені стає дуже легко, це найкращий мій стан. Я ні на що не відволікаюсь – увесь в малюнку: як рука веде лінію, колір, тон, чорніше, світліше, ти повністю захоплений цим процесом. Для мене малювання – це відпочинок від стресової роботи».

Малюванням він захопився ще в дитинстві. В студентські роки працював дизайнером в поліграфічному центрі «КОД». Захоплення образотворчим мистецтвом спонукало його розпочати в 2018 році навчання в Художній школі імені Олександра Осмьоркіна міста Кропивницького в групі для дорослих під керівництвом директора школи Ганни Тимофієнко та досвідченого викладача Ігоря Тимофієнка. Паралельно самостійно прослухав дистанційні навчальні курси сучасних художників з графічного зображення фігури людини та пленерного живопису. Улюблені його мистецькі жанри – портрет і натюрморт.

За цей час став дипломантом всеукраїнських та міжнародних художніх конкурсів – двотурового міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Ми з України» (Одеса, 2022), ХІ-го Всеукраїнського конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Етюдний вернісаж» (Ужгород, 2022), ІІ-го Відкритого Всеукраїнського конкурсу «Його Величність Натюрморт» (Кропивницький, 2023), VІ-го Міжнародного двотурового фестивалю-конкурсу «Співограй» (Кропивницький, 2023), Міжнародного конкурсу «Golden Time Talent» (Лондон, Велика Британія, 2023).

Є активним учасником колективних виставок в КЗ «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради» та арт-проєкту художньо-меморіального музею Олександра Осмьоркіна «Художні студії» на теми: «Портрети сучасників на тлі війни» та «Музейний натюрморт». Має в своєму творчому доробку й персональні виставки, які презентувалися в Кропивницькому – «Портрети» в кав’ярні «Театральна» в Академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького у 2021 році та «Барви життя» в Туристично-інформаційному центрі у 2023-му.

Нинішня виставка «Художня трансформація» є своєрідним творчим звітом. Її експозицію складають понад 40 графічних доробків, виконаних у 2019-2024 роках у різних графічних техніках – олівець, вугілля, сангіна, гуаш, акварель. Це – характерні портретні образи рідних, друзів та сучасників, колоритні натюрмортні композиції та архітектурні краєвиди європейських міст. Особливі емоції викликає малюнок «Рік війни». Представлені на виставці також скетчбуки з авторськими начерками, гортаючи сторінки яких, можна сповна відчути творчі думки, політ мистецької фантазії, натхненний експромт інженера-електрика за фахом і художника за покликом душі Дмитра Тотка.

Під час вернісажу автора виставки вітати колеги, друзі, художники, музейники, яким Дмитро Тоток із задоволенням дарував підготовлений науковцями музею буклет виставки з власним автографом. На окрему увагу заслуговує виступ директора художньої школи імені Олександра Осмьоркіна міста Кропивницького Ганни Тимофієнко, яка зазначила: «Неймовірне бажання мистецьких знань – ось перше, що кинулося в очі при знайомстві з Дмитром Тотком. Його перша тестова робота в школі з живопису характеризувала його як рішучу, не закомплексовану та безперечно обдаровану особистість. Далі проявилася його цілеспрямованість та величезна працездатність, жага до нових знань. Пройшли роки навчання, і зараз Дмитро успішно застосовує на практиці засвоєні знання. Уже сформувався власний «почерк» – його замальовки лінією відрізняються точністю, невимушеністю та неймовірною пластичністю.

Наряду з досягненнями в графіці вибудувався і власний підхід у живопису – пастозне письмо, багатоколірне з умінням гармонізування колірних сполучень. Як наслідок вкладених зусиль – заслужені перемоги в мистецьких конкурсах. Це не перша виставка Дмитра, але кожне спілкування з глядачем демонструє його мистецьку душу та багатогранний талант».

Символічно, що вернісаж Дмитра Тотка відбувався в день 30-річчя відкриття музею для відвідувачів. Тож, привітання звучали і на адресу творчого колективу музею, який вкотре подарував шанувальникам образотворчості мистецьке свято. Запрошуємо завітати до музею на виставку графічних творів Дмитра Тотка «Художня трансформація», яка спонукає до роздумів та надихає на творчість.

Віта ЧЕРНОВА, директорка

художньо-меморіального

музею О.О.Осмьоркіна