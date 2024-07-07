«ВІДНИНІ НАШ ПРАПОР МАЙОРІЄ НАД НАЙВИЩОЮ ГОРОЮ УКРАЇНИ!»

“Діти наших героїв-захисників встановили прапор бригади на Говерлі, віддавши шану Воїнам. Тож гасло “Віра сильніша за страх” та наш бойовий стяг мотивуватимуть усіх, хто підкорив піднебесну височінь Карпат”, – йдеться у повідомленні. – Ми боронимо Україну заради наших дітей, їхнього світлого та мирного майбутнього без війн. Їхня любов та підтримка завжди робить нас сильнішими, надихає на бій та подвиги в ім’я України. Віримо, знаємо та робимо усе, щоб якнайшвидше настав той час, коли українські прапори майорітимуть над усією вільною Україною”.