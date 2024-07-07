“У НАС ЗАРАЗ Є ЛИШЕ ОДИН ЖОРСТОКИЙ ВОРОГ, ЯКОГО МИ МАЄМО ПЕРЕМОГТИ!”

До редакції “НС” надійшла офіційна заява 41-ї ОМБр щодо останніх подій, пов`язаних з діяльністю підрозділу та діями його командування.

“Вже більше року наша бригада виконує бойові завдання на визначених напрямках. З літа минулого року ми захищали місто Куп’янськ, що на Харківщині. Ми разом з побратимами з інших військових частин мужньо та героїчно утримували плацдарм у селі Синьківка та на інших напрямках. Ми не втратили та не здали жодного метру рідної землі, більш того, самі неодноразово примушували ворога, що завжди переважав нас силами, ганебно тікати з поля бою. Ми звільняли Харківщину від російських окупантів! Ми заплатили за ці бої важку ціну, але вийшли переможцями, з гідно піднятою головою.

З весни цього року нашу бригаду перевели на інший, не менш гарячий, напрямок — захищати Часів Яр, а згодом – Торецьк та Нью Йорк, що на Донеччині. Цілодобово наші хлопці тримаються під потужними артилерійськими, мінометними, танковими обстрілами та ударами авіації. Проти нас зібрані найбільш вишколені війська російських вбивць: десантники, морська піхота, спецпідрозділи, сотні танків, бронемашин та іншого озброєння. Однак, незважаючи на це, ми мужньо та героїчно тримаємось. Недаремно позиції коло нас вже давно перетворились на величезне кладовище російського мотлоху та особового складу. І ми триматимось надалі. Бо є військовий обов’язок та Україна!

Так, нам важко. Є людські втрати, кожна з яких болить нам як ніколи і болітиме завжди. Але ми ніколи не дозволяли і не дозволимо собі звинувачувати в чомусь наших бойових побратимів. Ми ніколи не дискредитували командування та особовий склад суміжних підрозділів, не ділили їх за вигаданими принципами, не колотили та вигадували різні чвари, не вбивали клин непорозуміння між нами, не принижували мужність та героїзм наших воїнів, до якого б підрозділу ті не належали. Тим більше, ніколи не політизували ці питання, не створювали штучний ажіотаж, не виносили на загал такі речі, про які не можна взагалі вголос говорити у часи війни.

Ми завжди робили та робимо свою справу. Робимо те, що вміємо — захищаємо Україну!

Саме тому, ми неприємно здивовані та обурені цією незрозумілою та дивною кампанією із дискредитації командування нашої частини та наших бійців, що останнім часом набирає сили у соціальних мережах з вуст окремих військовослужбовців та публічних осіб.

Хіба це справжнє військове братерство — винуватити своїх же побратимів та шукати серед них ворога?

На війні кожне слово подібне кулі. Через необережність, необачність або бездумність дій та вчинків ця інформаційна куля може дуже легко вразити своїх. Ворог уважно стежить за кожним таким кроком і завжди намагатиметься максимально використати їх на свою користь. Тож ціна таких “куль” може бути зависокою.

Ми закликаємо усіх до порозуміння, тактовності та взаємоповаги. Тим більше, коли Україна продовжує боротьбу. У нас зараз є лише один жорстокий ворог, якого ми маємо перемогти. Ми повинні це зробити лише сильними, згуртованими та об’єднаними.