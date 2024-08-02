“БРАМА” – ТВОЯ ЗБРОЯ ПРОТИ ФЕЙКІВ!

БРАМА – це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.

Про це розповів начальник відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковник поліції Дмитро Калашников.

Наші цінності:

прозорість;

компетентність;

незалежність;

результативність.

Наша місія:

очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту

Наші цілі:

Знищення російських осередків в Інтернеті;

Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі;

Протидія наркотикам та шахрайству;

Навчання та тренінги з кібергігієни;

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше буде скарг, тим більша вірогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме із цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною «BRAMA».

Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет.

Що ми пропонуємо учасникам:

можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела; допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту шляхом долученості до масового надсилання скарг; отримати поради щодо медіа- та кіберграмотності; бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайств, які ширяться мережею; бути обізнаним щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір.

Також ми пропонуємо нашим учасникам розважальний контент, який дозволить трішки відволіктись від виконання завдань та порадіти разом із нами успіхам українських військових та недолугим вчинкам нашого спільного ворога.

На сьогодні в рамках проєкту функціонує телеграм-бот, який накопичує лінки на джерела, що необхідно заблокувати, телеграм-канал, де публікуються лінки для блокування спільнотою, Вайбер-спільнота та сторінки в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.

З початку діяльності нашого проєкту користувачі надіслали понад 140 тис. лінків на джерела, які на думку користувачів необхідно заблокувати.

Станом на січень 2024 року учасниками спільноти заблоковано понад 26 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Як видно із статистики – роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників.

Виділивши декілька хвилин на день, кожен може стати справжнім воїном кіберфронту, долучившись за наступним посиланням:

https://t.me/+u_aE9Ny-_x1kMGZi

ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВОЇМИ СИЛАМИ АБО ФІНАНСАМИ, ТО МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВІЙ ЧАС!

Разом до перемоги!