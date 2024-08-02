ЗАПРОШУЄМО ПРИЄДНАТИСЯ ДО КОМАНДИ РОЗВІДНИКІВ!

Прагнеш стати Воїном-Невидимкою у 41 окремій механізованій бригаді, справжнім нічним жахіттям для ворога? Тоді уважно читай цей матеріал.

Розвідка – це інтелект сучасної війни! Вона забезпечує своєчасність, точність та достовірність інформації в протистоянні з противником.

Основні принципи діяльності розвідників – оперативність, прихованість, технологічність, виточненість, мудрість.

Цінності розвідників – патріотизм, сміливість, професіоналізм, лідерство, бойовий дух, мотивація на досягнення мети, честь, доблесть, звитяга.

У своїй діяльності розвідники застосовують унікальні технічні та програмні засоби, безпілотні літальні комплекси, роботизовані платформи, в тому числі, іноземного виробництва, які на полі бою довели свою ефективність, влучність та досконалість.

Розвідники використовують останні світові досягнення оперативно-тактичного мистецтва, найсучасніші методи, способи та прийоми добування розвідувальних відомостей, швидкої їх обробки, аналізу та оцінки.

Розвідка – це єдина родина, де панує дух побратимства! Кожен розвідник – твій надійний друг і брат, як на війні, так і поза нею!

За більш детальною інфомацією звертатись за телефоном: +380 96 087 4598;