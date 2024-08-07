ТАНКІСТИ ЗНИЩИЛИ РОСІЙСЬКИХ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ

«Під час запеклого бою група ворожих спецпризначенців захопила будівлю і не давала підняти голову українським військовим. Росіяни вели шквальний вогонь по кожній людині, яка з’являлась у їхньому полі зору. Вибити їх власними силами піхота не мала можливості…»

Так розповідають у 41-й ОМБр, де служить чимало бійців з Кіровоградщини.

«Тож наш танковий екіпаж виїхав на пряме наведення. Декількома влучними пострілами з дистанції кілька сотень метрів хлопці рознесли в друзки будівлю та усіх росіян, які там перебували. Згодом, за радіоперехопленнями, танкісти дізнались, що ворог зазнав великих втрат. А наш екіпаж щасливо повернувся до своїх.

Нині танкісти – механік-водій Дмитро, навідник Василь та командир Олександр – постійно тренуються та детально аналізують минулі бої у перервах між виїздами й чергуваннями. Аби у потрібний момент знову уразити ворога своїм міцним кулаком.

Якщо ти хочеш стати впевненим господарем наших залізних коней за прикладом Василя, Дмитра та Олександра, не вагайся та якомога швидше приєднуйся до нас! Тебе обов’язково навчать військовій справі. Наш найкращий дружній бойовий колектив чекає на тебе! Захистимо Україну разом!»