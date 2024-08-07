ЦІКАВА АРИФМЕТИКА, АБО ЯК У НОВОМИРГОРОДСЬКІЙ ЛІКАРНІ ПОСАДУ ДІЛИЛИ

Не секрет що периферійні лікарні часто-густо відчувають дефіцит висококласних фахівців будь-якого напрямку. Тому, як правило, тримаються керівники за таких обома руками. Так було завжди, та особливо це стосується хірургів. Що вже казати про нинішній воєнний час, коли багато спеціалістів пішли на фронт. На жаль, лікарями з високими професійними здобутками дорожать не скрізь. Як негативний приклад – доля подружжя Сірантів, лікарів-хірургів з вищою категорією, яким вже тривали час доводиться відстоювати своє право працювати і рятувати людські життя.

У минулорічній публікації ( № 18 від 4 травня 2023 р). під назвою «Без логіки або Чому у Новомиргороді позбавляються висококласних лікарів?» ми розповідали, як Юрію Петровичу та його дружині Аллі Володимирівні довелося пережити безпідставне скорочення з Новомиргородської міської лікарні, де вони пропрацювали не один рік, мають вищу категорію і володіють неабиким лікарським досвідом. Звільнивши висококласних спеціалістів, керівництво медичного закладу в особі генерального директора Галайди натомість прийняло людей без належного досвіду і відповідної кваліфікації, при цьому розподіливши їхні ставки на кількох осіб. А ще одним махом позбавило Юрія Петровича і 0,25 ставки лікаря ультразвукової діагностики. Таким чином, люди, що тривалі роки стояли на варті людського здоров’я, опинились на вулиці.

Подружжя Сірантів за своїм законним правом подало заяви до суду про відновлення їх на посадах, безпідставно у них відібраних. Нагадаємо, що газета вийшла 4 травня, а вже 10 травня (минуло менше тижня, і, на наш погляд, це важливо) відбулося засідання суду. На ньому було розглянуто позов Юрія Петровича до Комунального некомерційного підприємства «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради про поновлення на посаді та стягнення заборгованості по заробітні платі.

Рішенням Новомиргородського районного суду позов Юрія Петровича до названого медичного закладу задовольнили частково. Головне те, що його повернули на попереднє місце роботи на посаду лікаря-хірурга на повну ставку, визнавши незаконним наказ по КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради від 28 листопада 2022 року «Про звільнення Сіранта Ю.П.» Тим же рішенням суду він поновлений на посаді лікаря ультразвукової діагностики на 0,25 ставки.

Здавалось, всі неприємності позаду, можна спокійно працювати. Але….

Згадаємо останній абзац минулорічної публікації: тодішній керівник медзакладу Галайда заявив, що звільнити Сірантів нібито порекомендували міський голова та депутат від неіснуючої вже партії. Чи не від них і досі тягнеться ниточка до нинішніх неприємностей? Адже не так багато пройшло часу, а ось вам сюрприз…

Другого лютого нинішнього року генеральним директором КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради Є.Таскаєвим видано наказ про переведення з посади лікаря приймального відділення на повну вакантну повну ставку лікаря ультразвукової діагностики Медвєдєву Ірину Володимирівну – з посадовим окладом згідно штатного розкладу, без категорії та 10 тарифікаційного розряду, з 5 лютого 2024 року.

У другій частині цього ж наказу з Сіранта Юрія Петровича знімається сумісництво (0,25 ставки лікаря ультразвукової діагностики) – з того ж 5 лютого цього року. Підстава – заява Медвєдєвої. Що ж виходить, будь-хто з колег того ж Сіранта чи когось іншого захоче забрати посаду, що сподобалась, варто тільки написати заяву? А добрий керівник тут же в одного відніме та приплюсує іншому? Цікава арифметика.

У своїй новій позивній заяві до суду в лютому цього року, де відповідачем знову є КНП «Новомиргородська міська лікарня», Юрій Сірант підкреслює, що керівництво медзакладу видало наказ, не вказавши підстави звільнення, встановлені нормами чинного трудового законодавства та нормами матеріального права. Отже, не питаючи, не обговорюючи попередньо, його фактично позбавлено 0,25 ставки посади лікаря ультразвукової діагностики. Не кажучи про моральні аспекти цієї справи, людину позбавлено конституційного права на працю та отримання заробітної плати. Зазначимо, що у червні минулого року Сірант просив керівництво медзакладу оформити трудовий договір на 0,5 ставки посади лікаря ультразвукової діагностики, але це питання навіть не обговорювалося.

Що ж говорить закон в даній ситуації? Про це далі і по порядку. Повернемось на кілька років назад. Наприкінці листопада 2022 року Сіранта вперше звільнили з посади лікаря-хірурга та лікаря УЗД на 0,25 ставки за сумісництвом через скорочення штатів. Рішенням Новомиргородського районного суду він був поновлений на роботі – на всіх займаних до того посадах. Далі – неочікуване переведення Медвєдєвої з посади приймального відділення на повну ставку лікаря УЗД без категорії та 10 тарифного розряду згідно її заяви. Отже, Медвєдєву прийняли на 0,25 ставки, яку мав Сірант, а після – з нього ж зняли вищенаведені 0,25 ставки. Цікава арифметика…Таке враження, що Сіранта хочуть позбавитись і шукають для цього будь-яку причину.

Здійснюючи такі математичні дії, треба було б, перш за все, поцікавитися, а що ж каже закон у таких випадках. А він каже, що першочергове право на працевлаштування мають особи з неповною зайнятістю, до яких Медвєдєва не належала, бо працювала лікарем приймального відділення. Її не скорочували і вона не є випускником навчального закладу з державним направленням. Її не торкається позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Тягне на корупцію…

Чинний Кодекс Законів про працю та інші відповідні правові документи не містять такого терміну та процесуально-процедурного порядку як зняти раніше надане сумісництво. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя трудом, який він вільно вибирає чи вільно погоджується, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, заробітну плату, не нижчу за визначену законом. Теж стосується і роботи за сумісництвом. А в даному випадку пріоритет Сіранта є ще в тому, що він інвалід війни ІІІ групи, є відповідна довідка, видана Новомиргородським УСЗН (серія Є № 084777).

Законом України від липня 2022 року №2352-ІХ таку підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкової організації, як звільнення сумісника у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, що не є сумісником, було виключено.

Таким чином, зі статті 102-І КЗпП України було прибрано норму, яка визначала, що умови роботи за сумісництвом працівників державних установ, підприємств і організації визначаються Кабінетом Міністрів України. Статті 36, 38, 40, 4, 43-1 КЗпП України, в редакції, чинній на час звільнення Юрія Сіранта та виникнення спірних правовідносин, не містять такої підстави розірвання трудового договору як звільнення працівника-сумісника через прийняття на роботу працівника, що не є сумісником. Згідно ст. 39-1 КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, а жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Цікаво виглядає в цій ситуації і сама «третя особа», що не висуває ніяких претензій у судовому розгляді. Звідки у Новомиргородській лікарні появилась Ірина Медвєдєва? Виявляється, що недавно вона приїхала з Херсонської області і вважається внутрішньо переміщеною. На адвокатський запит від 4 березня 2024 року Департамент охорони здоров’я Херсонської ОВА повідомив наступне. І.Медвєдєву було прийнято на посаду лікаря-акушера-гінеколога акушерського відділення КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради згідно наказу генерального директора названого закладу № 128-к від 31 грудня 2021 року, а ще – на 0,5 ставки як зовнішнього сумісника з 3 січня 2022 року.

У зв’язку з окупацією Нової Каховки, з 1 лютого 2023 року за наказом генерального директора КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради їй було оголошено про простій, за що вона отримувала кошти – тільки за простій. В подальшому, з 1 лютого цього року, з нею призупинено дію трудового договору, як того вимагає стаття 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» до відновлення можливості виконувати роботу, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану. Далі виявилось, що на момент прийняття її на роботу в Новомиргородську міську лікарню вона, крім вже сказаного, перебувала на повній ставці сімейного лікаря в Херсонській області, а ще мала півставки чергового лікаря в міській лікарні Нової Каховки.

Цивільно-трудовий договір між КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради в особі генерального директора на то час О.М. Галайди і лікаря-акушера-гінеколога І.В.Медвєдєвою був укладений 5 січня 2023 року. Але на то час вона ще числилась на попередньому місці роботи – у Новокаховській лікарні. Чи знав тодішній генеральний директор, що дії його – це грубе порушення закону? Мабуть, ні, бо достеменно не був обізнаний з законодавчими документами про працю. Довелося вивчати.

Юрій Петрович звернувся до поліції із заявою, де він детально описав усю ту ситуацію, в якій він опинився, наголошуючи, що дії керівництва лікарні – кримінальний злочин. Він просить притягнути до кримінальної відповідальності генерального директора КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради Таскаєва Є.К. за ч.ст.І72 КК України, а також внести заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», визнати його, заявника, потерпілим по даному кримінальному провадженню.

У районному відділі поліції №1 м. Мала Виска Новоукраїнського району Головного Управління Національної поліції в Кіровоградські області «уважно її розглянули» і дійшли висновку, що в ході перевірки не здобуто достатніх відомостей, що вказували б на ознаки кримінального правопорушення у даному випадку. Підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань немає. Але заявник має право звернутися до суду у разі незадоволення відповіддю поліції. (Навіть адресу підказали). У даній події, на думку правоохоронців, не вбачаються ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, а тільки цивільно-правові відношення.

Знову довелось звертатись до суду. 9 липня 2024 Маловисківський районний суд постановив задовольнити скаргу Юрія Сіранта на бездіяльність службових осіб Маловисківського відділу поліції №1 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також виправити положення і внести відомості до ЄРДР (№ 12024121210000176).

У своїй заяві до керівництва Новоукраїнської окружної прокуратури Юрій Сірант виклав суть ситуації, а також зазначив, що в результаті вимушеного прогулу через скорочення з 5 лютого 2024 року по день поновлення на роботі лікарня йому винна 14639 гривень 94 коп. Також він просить стягнути з КНП «Новомиргородська міська лікарня» Новомиргородської міської ради судовий збір у розмірі 3633 гривні 60 коп. на користь держави.

На сьогоднішні день, знову за рішенням суду, Юрій Петрович поновлений на посаді лікаря ультразвукової діагностики на 0,25 ставки. Але не має впевненості, що завтра ще хтось захоче відібрати у нього частину законної ставки. А значить, в цій історії ще рано ставити крапку. Тож слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде.

Василь ЯУШЕВ