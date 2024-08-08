ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №32 ВІД 8 СЕРПНЯ 2024 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Про проблеми області – на всю країну;

– Ретро-тури – джерело донатів;

– Чи врятують сонячні панелі: думки експертів;

– Дивосвіт Федора Лагна (закінчення);

– Згадуючи скульптора Френчка;

– Кросворд, гороскоп та чимало іншого/

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